«Τρία χρόνια στη λίστα αναμονής για να χειρουργηθεί» καταγγέλει ότι βρίσκεται ο κ. Χρήστος, τηλεθεατής της εκπομπής «Δεκατιανοί» με τους Γιάννη Πιτταρά και Γιώργο Γρηγοριάδη.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Όπως είπε ο τηλεθεατής, «από 22/7/2021 έχω κάνει την πρώτη διάγνωση για βουβωνοκήλη. Μου έδωσαν τα χαρτιά και μου είπαν να κάνω όλες τις προχειρουργικές εξετάσεις. Στις 28/7/2022 είδα ότι δεν με έχουν ειδοποιήσει ακόμα και πήγα ξανά. Με έστειλαν ξανά για εξετάσεις, πηγαίνω τα χαρτιά. Αναγκάστηκα να πάω σε όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης. Ακόμη δεν μου έχουν πει πότε θα γίνει η επέμβαση, τις περισσότερες ώρες τις περνάω ξαπλωμένος»

Ο κ. Χρήστος τόνισε, επίσης, ότι γιατρός του ΠΑΓΝΗ του είπε: «Τι να σε κάνω; μόνο αν πάθεις κάτι και σε πάει το ασθενοφόρο».

Απάντηση στην καταγγελία του κ. Χρήστου, έδωσε μέσω της εκπομπής ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. «Αυτό που περιέγραψε δεν είναι αποδεκτό για κανέναν. Γι'΄αυτό ξεκινήσαμε την καταγραφή, την εκκαθάριση από τις λίστες, για να δούμε τους πολίτες τους οποίους περιμένουν. Βρισκόμαστε στο σημείο που ξεκινά η διαδικασία των απογευματινών χειρουργείων για να αντιμετωπίσουμε τέτοια φαινόμενα. Αυτές οι περιπτώσεις θα απορροφηθούν από τα απογευματινά χειρουργεία. Θα δοθεί άμεση προτεραιότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.