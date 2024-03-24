«Θερμή» ήταν και φέτος, η ανταπόκριση πολιτών, φορέων και επιχειρήσεων απ' όλο τον κόσμο που συμμετείχαν στην «Ώρα της Γης», στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα για την προστασία του κοινού μας σπιτιού, του πλανήτη.

Σύμφωνα με το WWF, αντίστοιχη ήταν η ανταπόκριση και στη χώρα μας, όπου χιλιάδες πολίτες, αλλά και εκατοντάδες φορείς ένωσαν τη φωνή τους, δίνοντας φωνή στα δάση, που εξαιτίας των ολοένα και μεγαλύτερων απειλών που δέχονται, βρίσκονταν στο επίκεντρο της φετινής εκστρατείας στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, στην «Ώρα της Γης 2024», συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, η Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο ιερός βράχος της Ακρόπολης, ο ναός του Ηφαίστου, το μνημείο του Φιλοπάππου, ο Λευκός Πύργος, ο Ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο, το Καλλιμάρμαρο (Παναθηναϊκό Στάδιο), το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», καθώς και δεκάδες δήμοι της χώρας.

Τέλος, στην ακόμη μεγαλύτερη διάδοση του μηνύματος για την προστασία της φύσης συνέβαλε και φέτος η ΕΡΤ, συμμετέχοντας ενεργά στην «Ώρα της Γης», μέσω της ενημέρωσης του κοινού της, αλλά και τη συμβολική συσκότιση της πρόσοψης του Ραδιομεγάρου Αγίας Παρασκευής.

Η προστασία των δασών στη χώρα μας, στο επίκεντρο της «Ώρας της Γης 2024»

Όπως επισημαίνει το WWF, με τις πυρκαγιές να πλήττουν κάθε χρόνο πολύτιμα δασικά οικοσυστήματα σε όλη τη χώρα και να απειλούν άμεσα την άγρια ζωή, αλλά και τις τοπικές κοινωνίες, η φετινή «Ώρα της Γης» στη χώρα μας εστίασε στα δάση, στην ανεκτίμητη αξία των δασικών οικοσυστήματων για τη ζωή μας και στην επιτακτική ανάγκη να συμβάλλουμε όλοι στην προστασία τους. Στο πλαίσιο αυτό, η εκστρατεία φέτος λειτούργησε ως αφορμή, προκειμένου οι πολίτες να αφιερώσουν μία ώρα για να ενημερωθούν, να ευαισθητοποιηθούν και να αναλάβουν δράση!

Η «Ώρα της Γης» είναι η μεγαλύτερη παγκόσμια συμμετοχική εκστρατεία για το περιβάλλον και τα τελευταία 18 χρόνια αποτελεί ένα ισχυρό κάλεσμα σε δράση, αλλά και μια μοναδική ευκαιρία, προκειμένου εκατομμύρια πολίτες και χιλιάδες φορείς απ' όλο τον κόσμο να ενώσουν τις δυνάμεις τους προς έναν κοινό στόχο: την προστασία του περιβάλλοντος και την περαιτέρω ενίσχυση της σχέσης του ανθρώπου με τη φύση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.