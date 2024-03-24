Με λαμπρότητα και υπερηφάνεια από τη μαθητιώσα νεολαία, πραγματοποιήθηκε σήμερα η μαθητική παρέλαση στην Αθήνα, για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου και τον Απελευθερωτικό Αγώνα. Πλήθος κόσμου βρέθηκε στην πλατεία Συντάγματος και χειροκρότησε τα παιδιά, που παρέλασαν παρουσία του υπουργού Παιδείας Κυριάκου Πιερρακάκη, του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα και άλλων επισήμων.

Την παρέλαση άνοιξε το Γενικό Λύκειο Καλαβρύτων με παραδοσιακές ενδυμασίες και με το λάβαρο της Επανάστασης. Συνολικά παρέλασαν 230 σχολεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια, τα 229 από την Αθήνα και περίπου 1.500 μαθητές, ενώ παιάνιζαν η Φιλαρμονική του δήμου Αθηναίων και οι μπάντες της Ελληνικής Αστυνομίας, της Αεροπορίας και του Πυροσβεστικού Σώματος.

Πριν την έναρξη της παρέλασης έγινε κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Αμέσως μετά το τέλος της παρέλασης, ο κ. Πιερρακάκης δήλωσε: «Η σημερινή επέτειος μας διδάσκει πολλά. Μας διδάσκει το πώς με πίστη, τόλμη και σθένος η χώρα μας, ο λαός μας, μπορούμε να πετύχουμε θαύματα. Και ειδικά αν αυτά συνοδεύονται από ομόνοια και ομοψυχία. Σήμερα επίσης γιορτάζουμε την Κυριακή της Ορθοδοξίας, μια γιορτή, η οποία υπογραμμίζει την ανάγκη συναλληλίας στις σχέσεις κράτους και εκκλησίας. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες, χρόνια πολλά Ελλάδα».

Από τη δική του μεριά, ο κ. Δούκας τόνισε: «Είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε την προσπάθεια και να συνεχίσουμε όλοι μαζί ενωμένοι, το "εμείς" κι όχι το "εγώ" που έγραψε ο Μακρυγιάννης, για ένα μέλλον φωτεινό, με αλληλεγγύη, με αξιοπρέπεια, με μάθηση για όλους, με δικαιοσύνη και με προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες».

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σε ισχύ είχαν τεθεί λόγω της παρέλασης κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της τροχαίας. Ωστόσο, το κέντρο σταδιακά ανοίγει και πάλι.

Για αύριο, Δευτέρα, θα υπάρξει και πάλι προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, καθώς και απαγόρευση στάσης & στάθμευσης από 06:00’ ώρα μέχρι το πέρας της Στρατιωτικής παρέλασης στις κατωτέρω λεωφόρους και οδούς και στις κάθετες αυτών έως την πρώτη παράλληλη οδό:

- Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Κων/νου και Βασ. Αμαλίας και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

- Ηρ. Αττικού, σε όλο το μήκος της.

- Βασ. Γεωργίου Β΄, σε όλο το μήκος της.

- Βασ. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.

- Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

- Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της.

- Πλ. Ομονοίας.

- Πειραιώς, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Ομονοίας και της Ιεράς Οδού και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

- Αθηνάς, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

- Αγ. Κωνσταντίνου, σε όλο το μήκος της.

- Πλ. Καραϊσκάκη.

- 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και της Λ. Αλεξάνδρας και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

- Θ. Δηλιγιάννη, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Καραϊσκάκη και της οδού Ι. Μεταξά και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

- Πλ. Συντάγματος.

- Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της.

- Σταδίου, σε όλο το μήκος της.

- Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αμ. Φραντζή και Διονυσίου Αρεοπαγίτου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

- Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της.

- Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα η τροχαία έχει ανακοινώσει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των παρελάσεων για την 25η Μαρτίου.

Αναλυτικά τι έχει ανακοινωθεί από την τροχαία για κλειστούς δρόμους

