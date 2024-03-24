Πάτρα: Την Τρίτη ξεκινούν τα απογευματινά χειρουργεία - Στάση εργασίας από την ΕΙΝΑ

Ξεκινούν τα απογευματινά χειρουργεία και στην Πάτρα. Το Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Πατρών είναι έτοιμο για να χειρουργηθούν ασθενείς από τις 26 Μαρτίου.

Σύμφωνα με τον Διοικητή της 6ης ΥΠΕ Γιάννη Καρβέλη το ΠΓΝΠ είναι το πρώτο που θα ξεκινήσει, καθώς ήδη για την προσεχή Τρίτη, 26 Μαρτίου, έχουν διατεθεί δυο αίθουσες χειρουργείων, για αγγειοχειρουργικές και νευροχειρουργικές επεμβάσεις.

Ενώ στις 28 Μαρτίου δύο ακόμη αίθουσες θα διατεθούν σε γενικούς χειρούργους και ορθοπεδικούς, για ήδη κανονισμένα χειρουργεία.

Το προσεχές διάστημα στο πρόγραμμα των απογευματινών χειρουργείων θα μπεί και το νοσοκομείο "Αγ. Ανδρέας", δεδομένου ότι ήδη γιατροί του χειρουργικού τομέα έχουν έτοιμες λίστες αναμονής με ασθενείς.

Αντιδράσεις από την ΕΙΝΑ

Στο μεταξύ η Ενωση Νοσοκομειακών Γιατρών Αχαΐας εξέφρασε την αντίθεσή της στην λειτουργία των απογευματινών χειρουργείων και προχωρά την ημέρα της έναρξης τους σε στάση εργασίας και συγκέντρωση στο ΠΓΝΠ.

Σε ανακοίνωση της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αχαΐας αναφέρονται τα εξής:

Χωρίς καμία ντροπή από τη μεριά της κυβέρνησης εγκαινιάζεται αυτές τις ημέρες η λειτουργία των απογευματινών χειρουργείων σε νοσοκομεία σε όλη τη χώρα. Εικόνες εξοργιστικές όπως η φιέστα του υπουργού πάνω από ασθενή ,ο οποίος περίμενε από το 2019 να χειρουργηθεί και οφείλει να αισθάνεται χαρούμενος γιατί πληρώνοντας από την τσέπη του κατάφερε να χειρουργηθεί μετά από 5 χρόνια στο <<δημόσιο>> σύστημα υγείας. Αδυνατώντας να παραδεχθούν ότι η πολιτική που υπηρετούν μοναδικό σκοπό έχει την παροχή υπηρεσιών υγείας μόνον σε όποιον έχει να πληρώσει, η κυβέρνηση σε συνέχεια των προηγούμενων, προχωράει στην πλήρη εμπορευματοποίηση της υγείας.

Την ίδια ώρα που στο ΠΓΝΠ υπάρχουν 8 κενές οργανικές θέσεις αναισθησιολόγων και ακόμη 24 κενές οργανικές θέσεις από όλες τις χειρουργικές ειδικότητες, που παραμένουν τέσσερις χειρουργικές αίθουσες κλειστές από τις δώδεκα, η κυβέρνηση διαφημίζει τη λειτουργία των απογευματινών-επί πληρωμή-χειρουργείων και μάλιστα με το ήδη υπάρχον προσωπικό. Προσωπικό στο οποίο οφείλονται χιλιάδες ρεπό, κανονικές άδειες ετών, προσωπικό που γνωρίζει πολύ καλά τι θα πει εργασιακή εξουθένωση και υπερεφημέρευση. Όμως κυρίως ζητάει από τους ασθενείς να δεχθούν να πληρώσουν για πολλοστή φορά για την Υγεία τους, γιατί αυτό επιβάλλει η πολιτική που θεωρεί την υγεία ως κόστος το οποίο επιδέχεται περικοπές και εκπτώσεις. Άλλωστε τα έσοδα από το <<νόμιμο>> φακελάκι προορίζονται να καλύπτουν τα έξοδα λειτουργίας των κατά τα άλλα δημόσιων νοσοκομείων, φορτώνοντας τα βάρη στο λαό για να απεμπλακεί ο κρατικός προϋπολογισμός ,την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση δίνει δεκάδες δις σε εφοπλιστές και μεγάλες επιχειρήσεις.

Θα βρουν απέναντί τους κάθε τίμιο υγειονομικό που θέλει να ζει από το μισθό του, που θέλει να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε όποιον το έχει ανάγκη και όχι μόνο σε όποιον έχει να πληρώσει!

Απευθύνουμε καθολικά κάλεσμα στο προσωπικό να μη συμμετάσχει, να μη νομιμοποιήσει κανένα φακελάκι.

Απευθύνουμε κάλεσμα στο λαό της περιοχής να μη νομιμοποιήσει στη συνείδησή του ότι θα πρέπει να πληρώσει για να έχει πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας.

Συνένοχοι στην περαιτέρω εμπορευματοποίηση του ΕΣΥ δε θα γίνουμε!

Εν όψει της αυριανής επίσκεψης του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο της πόλης μας, το οποίο επί χρόνια παρέμενε υποβαθμισμένο με ευθύνη των εκάστοτε κυβερνήσεων, υπενθυμίζουμε πως οι παρεμβάσεις και κινητοποιήσεις της ΕΙΝΑ σε συνεργασία με το Δήμο Πατρέων και τους φορείς της πόλης είναι αυτές που οδήγησαν στη λήψη αποφάσεων για την αναβάθμισή του.

Ενημερώνουμε επομένως ότι:

Δεν συμμετέχουμε σε φιέστες ανατροπής της λογικής και καταπάτησης του θεμελιώδους δικαιώματος στην υγεία

Δεν καταδεχόμαστε να πληρωνόμαστε από το υστέρημα του λαού

Οι λύσεις στα προβλήματα της Δημόσιας Υγείας θα δοθούν μέσω της ενίσχυσης και όχι της αποδιάρθρωσής της.

Δεν είμαστε το 1% που αντιδρά. Μάλλον αυτοί που ανήκουν στο 1% που κυβερνούν επιμένουν να διαστρέφουν την πραγματικότητα, εργαζόμενοι για το συμφέρον του μεγάλου ιδιωτικού κεφαλαίου στην υγεία.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ

Εδώ και τώρα αυξήσεις στους μισθούς

Πρόσληψη όλου του απαραίτητου προσωπικού για να ανοίξουν όλες οι χειρουργικές αίθουσες στα δημόσια νοσοκομεία

Ανθρώπινα ωράρια εργασίας

Προχωράμε σε στάση εργασίας την Τρίτη 26 Μαρτίου 12:00μ-15:00μμ, ημέρα εγκαινίων των απογευματινών χειρουργείων, και συγκέντρωση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο μαζί με συλλόγους ασθενών, σωματεία εργαζομένων.

Τους δηλώνουμε πως στο δίλημμα οι ζωές μας, τα κέρδη τους απαντάμε: τις ζωές μας!

Διεκδικούμε Δωρεάν Δημόσια Υγεία για ΟΛΟΥΣ!

