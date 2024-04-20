Kataggelies@skai: Κάλεσε το 100 και περίμενε 10 λεπτά αναμονή

Σε αναμονή για τουλάχιστον 13 λεπτά στην τηλεφωνική γραμμή της Άμεσης Δράσης, βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες, όπως κατήγγειλε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Δεκατιανοί» με τους Γιάννη Πιτταρά και Γιώργο Γρηγοριάδη, ο κ. Γιώργος.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο τηλεθεατής, «λόγω δουλειάς κινούμαι συνέχεια στον δρόμο και αρκετές φορές χρειάστηκε να καλέσω στην Άμεση Δράση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, βρισκόμουν στην εθνική και είδα μπροστά μου μία νταλίκα φορτωμένη με μπάζα, τα οποία δεν ήταν καλυμμένα και έφευγαν στον δρόμο».

«Μου έλεγε ότι βρίσκεστε σε γραμμή προτεραιότητας. Όταν καλείς την Αστυνομία, δεν περιμένεις να μπεις σε αναμονή», πρόσθεσε.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.