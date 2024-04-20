Σε εξέλιξη είναι από χθες το βράδυ η κακοκαιρία – εξπρές, με καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους, που πλήττει τη χώρα, χωρίς ευτυχώς σοβαρά προβλήματα.

Από το μεσημέρι της Παρασκευής 19/04 έως το πρωί του Σαββάτου 20/04, σύμφωνα το meteo.gr, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν σε Θεσσαλία και Σποράδες.

Το μέγιστο ύψος βροχής έως σήμερα καταγράφηκε στη Γλώσσα Σκοπέλου (119 χιλιοστά) και ακολούθησε η πόλη της Καρδίτσας (117 χιλιοστά).

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ώρες, τα φαινόμενα αναμένεται να περιοριστούν σταδιακά στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και στα ανατολικά τμήματα του Αιγαίου και να εξασθενήσουν.

Επί ποδός ήταν όλες οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας ώστε να συνδράμουν όπου χρειαστεί.

Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί ιδιαίτερα προβλήματα, ενώ το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δεν έχει δεχτεί καμία κλήση για άντληση υδάτων και για απεγκλωβισμό ατόμων παρά μόνο για κοπές δέντρων σε κάποιες περιοχές της χώρας.

