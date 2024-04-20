Από τους αστυνομικούς Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αχαΐας, Ηλείας, Ακαρνανίας και Αιτωλίας συνελήφθησαν έξι ακόμα άτομα και σχηματίσθηκαν συνολικά δέκα δικογραφίες για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας στη Δυτική Ελλάδα.

Ειδικότερα:

Α) Στην Πάτρα

1. Συνελήφθη, χθες, το απόγευμα, μια γυναίκα, έπειτα από καταγγελία που υπέβαλε σε βάρος της, ο σύζυγός της, διότι τον χαστούκισε στο πρόσωπο.

2. Συνελήφθη, σήμερα τα ξημερώματα, ένας αλλοδαπός, διότι χτύπησε με τα χέρια του στο πρόσωπο τη σύντροφό του. Την παθούσα συνόδευσαν αστυνομικοί στην οικία της.

3. Σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ενός άνδρα, στην Πάτρα, τον οποίο κατήγγειλε η αδερφή του, διότι την απείλησε και την εξύβρισε, παραβιάζοντάς περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί με δικαστική απόφαση.

4. Σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ενός άνδρα, στην Πάτρα, τον οποίο κατήγγειλε η πρώην σύντροφός του, διότι την απείλησε και την εξύβρισε.

5. Σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος μια γυναίκας, στην Πάτρα, την οποία κατήγγειλε ο εν διαστάσει σύζυγός της, διότι τον απείλησε λεκτικά.

Β) Στο Αίγιο

6. Συνελήφθη, χθες το πρωί, στο Αίγιο, ένας άνδρας, διότι εξύβρισε και προκάλεσε σωματικές βλάβες στη μητέρα του, ενώ παράλληλα εξύβρισε και χτύπησε με τα χέρια του στο κεφάλι τον αδερφό του.

Γ) Σε περιοχή του Πύργου Ηλείας

7. Σχηματίσθηκε δικογραφία από παθούσα γυναίκα σε βάρος ενός άνδρα (πρώην πεθερού της) και μιας γυναίκας, (αδερφή του πρώην συζύγου της), έπειτα από καταγγελία που υπέβαλε σε βάρος τους, για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή απειλή.

Δ) Στο Αγρίνιο

8. Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στο Αγρίνιο, ένας άνδρας, για παραβίαση δικαστικών αποφάσεων, διότι εισήλθε στην οικία της μητέρας του, παραβιάζοντας απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αγρινίου, με την οποία του είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι της μη προσέγγισης και επικοινωνίας με την παθούσα μητέρα του, για ενδοοικογενειακή βία.

Ε) Στο Μεσολόγγι

9. Συνελήφθη, χθες το πρωί, στο Μεσολόγγι, ένας άνδρας, έπειτα από καταγγελία της συζύγου του, για ενδοοικογενειακή βία, εξύβριση και απειλή.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στους κατά τόπο αρμόδιους Εισαγγελείς.

