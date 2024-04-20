Για πάρα πολλά χρόνια – μέχρι τα 72 τους – εκτιμάται ότι θα εργάζονται οι σημερινοί έφηβοι στην Ελλάδα, με την σύνταξη που θα λάβουν στο τέλος να είναι αναλογικά μικρότερη σε σύγκριση με σήμερα

Τα παιδιά που γεννήθηκαν στην διάρκεια της κρίσης χρέους, οι οποίοι θα μπουν στην αγορά εργασίας γύρω στο 2030, θα βγουν στη σύνταξη σε ηλικία 72,5 ετών όπως προκύπτει από την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το δημογραφικό και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις της γήρανσης του πληθυσμού στα κράτη -μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως αναφέρει η Καθημερινή, η χώρα μας έχει συνδέσει την εξέλιξη των γενικών ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης με την πορεία του προσδόκιμου ζωής.

Έτσι, το γενικό όριο ηλικίας - από τα 67 έτη τώρα - θα φθάσει στα 68,5 έτη το 2030 και στα 72,5 έτη το 2070.

Οσο για το ποσό που θα λάβει ο μελλοντικός συνατξιούχος, θα είναι σημαντικά μειωμένο.

Σύμφωνα με την έκθεση, ενώ το 2022 το ποσοστό αναπλήρωσης των συντάξεων είναι στο 76% του εισοδήματος, θα περιοριστεί στο 65% το 2040 και θα φθάσει στο 53% το 2070.

