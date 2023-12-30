«Ριφιφί» σε κοσμηματοπωλείο με λεία κοσμήματα μεγάλης αξίας έγινε από άγνωστους δράστες χτες τα ξημερώματα στην οδό Κολοκοτρώνη 34 στο κέντρο της Αθήνας.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, οι δράστες εισήλθαν χτες Παρασκευή τις ώρες μεταξύ 04.00 και 06.00 το πρωί, αρχικά σε διπλανό εγκαταλειμμένο κτήριο, στον αριθμό 32 της οδού Κολοκοτρώνη, από όπου με εργαλεία άνοιξαν τρύπα στον μεσότοιχο και από εκεί πέρασαν στον κεντρικό χώρο του κοσμηματοπωλείου.

Οι δράστες ερεύνησαν τον χώρο, άρπαξαν κοσμήματα αξίας περίπου 200.000 ευρώ και εξαφανίστηκαν.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Διαρρηκτών της Ασφάλειας Αττικής.

Πηγή: skai.gr

