Βγαίνει από την καταστολή ο αστυνομικός των ΜΑΤ

Παραμένει σε μηχανική υποστήριξη μετά τον βαρύτατο τραυματισμό του από ναυτική φωτοβολίδα

επεισόδια στου Ρέντη

Τις αντιδράσεις του 31χρονου αστυνομικού των ΜΑΤ που τραυματίσθηκε βαρύτατα στα οπαδικά επεισόδια στου Ρέντη θα εκτιμήσουν οι γιατροί στο Γενικό Κρατικό ΝΙκαίας, μετά τη διακοπή της φαρμακευτικής υποστήριξης- ο αστυνομικός δεν βρίσκεται, δηλαδή, πλέον σε καταστολή. Παραμένει, ωστόσο, σε μηχανική υποστήριξη, ενώ αύριο αναμένεται ο νευρολογικός έλεγχος της κατάστασής του και οι γιατροί θα καθορίσουν τις περαιτέρω ενέργειές του. 

