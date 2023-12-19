Τις αντιδράσεις του 31χρονου αστυνομικού των ΜΑΤ που τραυματίσθηκε βαρύτατα στα οπαδικά επεισόδια στου Ρέντη θα εκτιμήσουν οι γιατροί στο Γενικό Κρατικό ΝΙκαίας, μετά τη διακοπή της φαρμακευτικής υποστήριξης- ο αστυνομικός δεν βρίσκεται, δηλαδή, πλέον σε καταστολή. Παραμένει, ωστόσο, σε μηχανική υποστήριξη, ενώ αύριο αναμένεται ο νευρολογικός έλεγχος της κατάστασής του και οι γιατροί θα καθορίσουν τις περαιτέρω ενέργειές του.

