Την μονιμοποίηση ένταξης των μη αλκοολούχων ποτών (αναψυκτικά, αεριούχα ποτά, νερά), στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13% προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Πιο συγκεκριμένα τροποποιείται το κεφ. Α' (ως προς τα αγαθά) του Παραρτήματος III του κώδικα ΦΠΑ, ώστε τα μη αλκοολούχα ποτά, χωρίς προσθήκη αλκοόλης σε οποιαδήποτε αναλογία (ΔΚ ΕΧ 2202) και τα αεριούχα νερά της ΔΚ 2201 (ΔΚ ΕΧ 2201) να υπάγονται μόνιμα στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (13%).

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση «Δεν υπάρχει δημοσιονομικός λόγος για να είναι προσωρινή η μείωση του συντελεστή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στα μη αλκοολούχα ποτά».

Τι προβλέπει η διάταξη

'Αρθρο 5

Μειωμένος συντελεστής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στα μη αλκοολούχα ποτά - Αντικατάσταση παρ. 51 Κεφαλαίου Α' «ΑΓΑΘΑ» Παραρτήματος III Κώδικα Φ.Π.Α. και μεταβατική διατήρηση συντελεστών Φ.Π.Α.

1. Η παρ. 51 του Κεφαλαίου Α' «ΑΓΑΘΑ» του Παραρτήματος III του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α' 248) αντικαθίσταται ως εξής:

«51. Μη αλκοολούχα ποτά, χωρίς προσθήκη αλκοόλης σε οποιαδήποτε αναλογία (ΔΚ ΕΧ 2202). Αεριούχα νερά της Δ.Κ. 2201 (ΔΚ ΕΧ 2201).».

2. Για το χρονικό διάστημα από την 11η Δεκεμβρίου 2023 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023 εφαρμόζεται το Παράρτημα III του Κώδικα Φ.Π.Α., περί υπαγωγής αγαθών και υπηρεσιών στον μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις περ. α) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4690/2020 (Α' 104).».

