Κασσελάκης: Μια μαγική χρονιά για το ελληνικό μπάσκετ και για τον Παναθηναϊκό

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης χαιρέτισε το έβδομο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού από τη Βηθλεέμ όπου βρίσκεται.



Τα νέα ταξιδεύουν γρήγορα ως εδώ, στην Ιερουσαλήμ.

Συγχαρητήρια στην ομάδα του Παναθηναϊκού για τον 7ο ευρωπαϊκό της τίτλο. Μια μαγική χρονιά για το ελληνικό μπάσκετ και για τον ίδιο τον σύλλογο.

Πρωταθλητες Ευρώπης! ☘️ May 26, 2024

