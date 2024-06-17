Με εντολή του προέδρου του ΣΥΤΙΖΑ-ΠΣ Στέφανου Κασσελάκη, απομακρύνεται από τον ΣΥΡΙΖΑ ο πρώην διευθυντή της ΚΟ του κόμματος Θανάσης Θεοχαρόπουλος, σύμφωνα με ανακοίνωση του ίδιου.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρει:

«Μετά την αντικαταστατική απομάκρυνσή μου από τη θέση του Διευθυντή της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ τον περασμένο Σεπτέμβριο, την επομένη της εκλογής του Στέφανου Κασσελάκη ως Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, δυστυχώς σήμερα και πάλι αιφνιδίως, λίγες ημέρες μετά τις ευρωεκλογές, ενημερώθηκα εκ μέρους της ΚΟ από την Γιώτα Πούλου ότι η συνεργασία που είχα με την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ παύει να ισχύει με εντολή του Προέδρου Στέφανου Κασσελάκη.

Επισημαίνεται ότι το νέο στοιχείο αυτής της εβδομάδας ήταν η πρόταση που έχω καταθέσει - όπως και πολλοί άλλοι σύντροφοι - για την ανάγκη λήψης πρωτοβουλιών από τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ για τη συνεργασία στον προοδευτικό χώρο. Είναι αδιανόητο, η απάντηση σε αυτούς τους προβληματισμούς, που απασχολούν σήμερα κάθε προοδευτικό πολίτη, να είναι αυτή.

Είναι πρωτοφανής απόφαση για οποιοδήποτε δημοκρατικό κόμμα.

Τραγική ειρωνεία. Πριν λίγα χρόνια, ορισμένοι αναλάβαμε προσωπικό και πολιτικό κόστος, στηρίξαμε και ψηφίσαμε την ιστορική Συμφωνία των Πρεσπών και κόντρα στις διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος συγκροτήσαμε την Προοδευτική Συμμαχία. Η ενημέρωσή μου σήμερα έγινε τη στιγμή που συνομιλούσα με τον Ζόραν Ζάεφ στο περιθώριο της πρώτης ημέρας της Διεθνούς Διάσκεψης των Ινστιτούτων Τσίπρα και Ζάεφ για εκείνες της ιστορικές στιγμές της ψήφισης και την ανάγκη σήμερα τήρησης της Συμφωνίας των Πρεσπών.»

Οι εξελίξεις αυτές στο κόμμα της Αξιωματικής αντιπολίτευσης έρχονται λίγες ημέρες αφότου ο κ. Θεοχαρόπουλος ανακοίνωσε με τον Γιάννη Ραγκούση την πρόθεσή του να καταθέσει πρόταση για τη διεξαγωγή εσωκομματικού δημοψηφίσματος στην προσεχή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής με ζητούμενο την ουσιαστική συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στη συζήτηση περί συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων.

Πηγή: skai.gr

