Ένας 19χρονος ελληνικής καταγωγής σκότωσε τους γονείς του στο σπίτι τους στη Φλόριντα και πυροβόλησε έναν αστυνομικό σε ένοπλη συμπλοκή που καταγράφηκε στην κάμερα του τραυματισμένου αστυνομικού πριν ο νεαρός πυροβοληθεί θανάσιμα το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με τη New York Post, ο Christos Alexander Themelis Jr. πυροβόλησε θανάσιμα τον 51χρονο πατέρα του, Christos Byron Themelis μέσα στο σπίτι και στη συνέχεια τη 48χρονη μητέρα του Rebecca Ann Themelis στο μπροστινή αυλή ενώπιον αστυνομικών μετά τις 11 το βράδυ, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Hillsborough.

Οι αστυνομικοί έσπευσαν αρχικά στο σπίτι όταν έλαβαν μια «αλλόκοτη» κλήση 911 από τη μητέρα του δράστη, η οποία έλεγε ότι ο γιος της είχε μόλις πυροβολήσει τον σύζυγό της ενώ από μέσα ακούγονταν πυροβολισμοί, δήλωσε ο σερίφης Chad Chronister.

Ενώ η μητέρα βρισκόταν στην μπροστινή αυλή, ο γιος τη χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Η άτυχη γυναίκα είχε λάβει οδηγίες από τις Αρχές να περπατήσει προς το μέρος τους, ωστόσο, δεν τα κατάφερε να φτάσει μέχρι εκεί. Στη συνέχεια 19χρονος γιος της άνοιξε πυρ εναντίον των αστυνομικών που ανταπέδωσαν τα πυρά.

Κατά την ανταλλαγή των πυροβολισμών ο 26χρονος αστυνομικός Shane McGough, πυροβολήθηκε στο πόδι, είπαν οι αρχές.

Οι συνάδελφοί του παρείχαν γρήγορα τις πρώτες βοήθειες. Του έδεσαν το πόδι προτού μεταφερθεί εσπευσμένα σε τοπικό νοσοκομείο.

«Χτυπήθηκα», είπε ο McGough, καθώς έκανε μορφασμούς από τον πόνο, όπως αποτυπώνεται στο βίντεο.

Ο Themelis πυροβολήθηκε κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών με άλλους τέσσερις αστυνομικούς. Τραυματισμένος βαριά, κατευθύνθηκε πίσω προς το σπίτι και μπήκε μέσα. Τότε, η ομάδα SWAT μπήκε στο σπίτι λίγο μετά και βρήκε τον Themelis και τον πατέρα του νεκρούς από πυροβολισμούς.

Ο Themelis φέρεται να πέθανε από τα τραύματα που υπέστη κατά την ένοπλη συμπλοκή με τους αστυνομικούς.

Ο McGough, δύο χρόνια κτηνίατρος του γραφείου του σερίφη, είναι σε σταθερή κατάσταση. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση την Κυριακή το πρωί για να αφαιρεθεί η σφαίρα από το πόδι του.

Ο δράστης είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές και του είχε απαγορευθεί η οπλοκατοχή, είπε ο σερίφης.

«Πώς είχε πρόσβαση σε οποιοδήποτε τύπο πυροβόλου όπλου για να μπορέσει να ασκήσει τέτοιου είδους βία εδώ απόψε;» αναρωτήθηκε ο σερίφης, αποκαλώντας τον νεαρό «τέρας».

Deputy McGough is in good spirits and with his family. Surgeons are expected to remove the bullet from his leg later this morning and repair the damage it caused. Please keep him and all of the deputies involved with the shooting overnight in your thoughts and prayers. pic.twitter.com/N41wzKdTBi — Chad Chronister (@ChadChronister) June 16, 2024

Ο Chronister χαρακτήρισε την κατάσταση «πραγματικά τρομακτική».

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ταχεία ανταπόκριση των αστυνομικών μας μετρίασε την απειλή για τους τριγύρω», κατέληξε ο σερίφης.

