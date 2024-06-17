Η επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν, σε συνέντευξή της στη γαλλική εφημερίδα Le Figaro, αναφέρει ότι προτίθεται να βάλει υποψηφιότητα για την προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας το 2027, ότι δεν υπάρχει πλέον ο παραδοσιακός διαχωρισμός ανάμεσα στη δεξιά και την αριστερά, ότι το κόμμα της είναι πατριωτικό και ότι ο κύριος κίνδυνος που ελλοχεύει για τη Γαλλία είναι το «ισλαμοαριστερίστικο μπλοκ».

Όσον αφορά τα πιθανά σενάρια διακυβέρνησης, η Λεπέν δεν προβλέπει παραίτηση του Εμανουέλ Μακρόν και τάσσεται υπέρ της συγκατοίκησης στην εξουσία του κόμματός της με τον Γάλλο πρόεδρο, ενώ αναφορικά με την αντίδραση των χρηματοπιστωτικών αγορών στη διάλυση της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, είπε ότι αντανακλά μια γενική αβεβαιότητα και όχι συγκεκριμένες ανησυχίες για το κόμμα της.

Όσον αφορά την πολιτική του κόμματός της αν κερδίσει τις εκλογές, η Λεπέν δίνει προτεραιότητα στα μέτρα που αφορούν την αγοραστική δύναμη, την ασφάλεια και τη μετανάστευση, ενώ, όπως αναφέρει, σκοπεύει να εφαρμόσει έναν ολοκληρωμένο έλεγχο των δημόσιων οικονομικών για να αποκαλύψει «κρυφές δαπάνες» και να δημιουργήσει μια «σαφή δημοσιονομική βάση». Όσον αφορά τη μετανάστευση, υπογραμμίζει ότι επιβαρύνει σημαντικά τα δημόσια οικονομικά της χώρας και διογκώνει την εσωτερική ανασφάλεια.

Πηγή: skai.gr

