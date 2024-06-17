Το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση εντός κι εκτός του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ότι δεν θα δεχτεί «ρεσάλτα κι εκβιασμούς» και πως «όλα θα γίνουν σύμφωνα με τις θεσμικές λειτουργίες του κόμματος» εξέπεμψε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ.

Ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε έτοιμος να αξιολογηθεί από τη βάση, για το αποτέλεσμα, το ήθος και την αξιοπιστία της ηγεσίας του απορρίπτοντας την κατηγορία ότι το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ υπέστη ήττα.

Τόνισε πως δεν πρόκειται να επιτρέψει να επανέλθει η διχόνοια και η δηλητηριώδης αντιπαράθεση που συνέβη στο παρελθόν προειδοποιώντας σαφώς με δραστικά μέτρα ακόμη και διαγραφές όσους συνεχίσουν τον τοξικό λόγο μετά τις αποφάσεις των κομματικών οργάνων. Ως γνωστόν την Τετάρτη θα συνεδριάσουν από κοινού το Πολιτικό Συμβούλιο και η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και στο τέλος του μήνα η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του κόμματος όπου θα ληφθούν οι αποφάσεις.

Δεσμεύτηκε πως εκεί θα παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις για το ΠΑΣΟΚ και την ανασύνθεση της ευρύτερης προοδευτικής παράταξης.

Ειδικότερα, αναφερόμενος στις δημόσιες δηλώσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε: «Προσπάθησα όλα τα χρόνια, που ηγούμαι της παράταξης να παραμερίσω νοοτροπίες, που έπληξαν την ενότητα μας, την εικόνα μας, τον κοινό μας αγώνα. Τείνοντας χείρα ενότητας, διαφάνειας και αξιοκρατίας προς όλες τις κατευθύνσεις. Πραγματικά με θλίβει πάρα πολύ ότι κάποιοι δεν περίμεναν ούτε το πέρας της εκλογικής διαδικασίας. Δηλαδή ενώ μετρούσαν ψηφοδέλτια στα εκλογικά κέντρα, να εμφανίζεται κάτι προσχεδιασμένο στα media».

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επέμεινε στον σεβασμό στις θεσμικές λειτουργίες του κόμματος και πρόσθεσε: «Για μένα αυτή η στάση είναι απαξιωτική για την ουσία της πολιτικής, διότι όταν θεωρείς ότι κάτι δεν πήγε καλά, έρχεσαι στα όργανα που συνεδριάζουν, λες την άποψη σου και όλοι μαζί βρίσκουμε μια βέλτιστη λύση. Όχι όμως την ώρα που βυθίζεται η Νέα Δημοκρατία, εσύ να κάνεις ο,τι μπορείς για να πάρεις τον προβολέα από τον πραγματικά μεγάλο ηττημένο της εκλογικής βραδιάς και να τον φέρεις στο κόμμα σου».

«Δεν θα δεχτώ ούτε ρεσάλτα, ούτε τυχοδιωκτισμούς. Όλα θα γίνουν με απόλυτο σεβασμό στις θεσμικές μας λειτουργίες. Και δεν το λέω αυτό τώρα που είμαι Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, το έκανα και πριν. Έχουμε θεσμικές λειτουργίες με όργανα, με καταστατικό και θα τα σεβαστούμε όλα. Δεν είμαστε ζούγκλα ούτε θα γίνουμε ζούγκλα. Ούτε θα επιστρέψουμε στις εποχές της διχόνοιας. Δεν θα επιστρέψουμε στις εποχές της απαξίωσης. Δεν θα επιστρέψουμε στις εποχές του δηλητηρίου στα σωθικά του ΠΑΣΟΚ. Δεν θα το επιτρέψω. Όλα θα γίνουν θεσμικά. Θα τα πω όλα στο Πολιτικό Συμβούλιο και πάνω απ’ όλα στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή» συμπλήρωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Υπάρχουν υποδείγματα ηγεσίας. Αν σε κάποιους δεν αρέσει το υπόδειγμα της δικής μου ηγεσίας, ας το πουν ευθαρσώς, μην το κλώθουν γύρω- γύρω. Η δική μου ηγεσία έχει κάποια χαρακτηριστικά. Δεν είμαι ούτε παράγοντας διαφθοράς, ούτε παράγοντας παιχνιδιών με τα ισχυρά οικονομικά συμφέροντα της χώρας, ούτε παράγοντας αποσταθεροποίησης. Έχω προγραμματικό λόγο. Λειτουργώ με συνέπεια. Η επικοινωνία υποτάσσεται στην πολιτική και όχι η πολιτική στην επικοινωνία. Αν, λοιπόν, αυτό το μοντέλο ηγεσίας δεν αρέσει σε κάποιους, ας το πουν ευθαρσώς», υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Το δικό μου μοντέλο ηγεσίας, συγκρινόμενο με εκείνα του κ. Μητσοτάκη και του κ. Κασσελάκη, είναι ένα βαθιά πολιτικό μοντέλο μακριά από τις χρόνιες παθογένειες, που πλήρωσε ο κ. Μητσοτάκης στις ευρωπαϊκές εκλογές. Εκτιμώ ότι αυτό που χτίζω είναι σταθερό και δυνατό. Και είναι μία μεγάλη προίκα για τη δημοκρατική παράταξη. Γιατί πάνω από όλα έχω μία προτεραιότητα: Οι πολίτες, που μας γύρισαν την πλάτη και φτάσαμε στο 4%, ξαναχτίζουν μαζί μας μία ισχυρή και μόνιμη σχέση εμπιστοσύνης. Πιστεύω ότι αυτού του τύπου η ηγεσία θα αξιολογηθεί, σε σχέση με άλλα μοντέλα που μπορεί να φαίνονται φανταχτερά αλλά η εκτίμησή μου είναι ότι δεν βοηθούν ούτε την παράταξη ούτε την πατρίδα να πάνε μπροστά».

Ερωτηθείς για την παρέμβαση του δημάρχου Αθηναίων, ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε: «Θεμιτές οι φιλοδοξίες του κ. Δούκα. Ο κ. Δούκας μπορεί να είναι υποψήφιος. Διάβασα τη συνέντευξη του χθες, όπου έκανε λόγο για συνεχείς ήττες. Θέλω να του πω ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει συνεχείς ήττες. Ξεκίνησε από το 4% με αγώνα και θυσίες της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά, εμού και χιλιάδων ανθρώπων που μείναμε στα δύσκολα, ανεβαίνει σταθερά κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Όταν ανέλαβα το ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής βρισκόταν ενώπιον ενός ερωτήματος σε όλα τα πάνελ: “με ποιον θα πάτε”. Με τεράστια προσπάθεια έπαψε να υφίσταται στον δημόσιο διάλογο αυτό το ερώτημα. Επειδή, λοιπόν, χτίσαμε πολλά με πολύ μεγάλο κόπο, δεν θα επιτρέψω να γκρεμιστούν. Όποιος έχει φιλοδοξίες, ας δηλώσει παρών. Όλες οι φιλοδοξίες είναι θεμιτές, αλλά θεσμικά και πολιτικά».

«Θα τα κάνουμε όλα θεσμικά. Μόλις κλείσει ο θεσμικός διάλογος και οι αποφάσεις, όποιος βγει με τοξικό λόγο, εσωστρέφεια και διχόνοια, θα μείνει εκτός του ΠΑΣΟΚ και το λέω ευθαρσώς. Θα πάρουμε αποφάσεις στην Κεντρική Επιτροπή για το μέλλον της παράταξης. Όποιος την επόμενη ημέρα συνεχίσει το παιχνίδι της διχόνοιας και της τοξικότητας, θα μείνει εκτός ΠΑΣΟΚ» υπογράμμισε.

«Είμαι έτοιμος να αξιολογηθώ ανά πάσα ώρα και στιγμή ξανά από τη βάση της παράταξης για τα αποτελέσματα που έχω φέρει, το ήθος μου, το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και την αξιοπιστία μου» επισήμανε ερωτηθείς αν θα είναι εκ νέου υποψήφιος Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι «δεν θέλουν την πολιτική στο προσκήνιο και ισχυρά οικονομικά συμφέροντα, που προτιμούν κόμματα προσώπων».

«Υπερασπίζομαι το δικό μου μοντέλο απέναντι σε ισχυρά συμφέροντα. Δηλαδή, δεν μπορεί κάποια media να έχουν κρύψει το ΠΑΣΟΚ τέσσερις μήνες, γιατί ενοχλήθηκαν από την πρόταση δυσπιστίας, που κατέθεσα για τα χαλκευμένα ηχητικά του ΟΣΕ, και ξαφνικά να έχουν το ΠΑΣΟΚ πρώτο θέμα. Αυτό δεν είναι αυτονομία στην πολιτική. Θέλω να πω στους αγαπητούς μου συντρόφους ότι αυτονομία στην πολιτική σημαίνει πως όταν παίρνουμε αποφάσεις να συγκρουστούμε, να συγκρουόμαστε όλοι μαζί. Η πολιτική ότι κάποιοι θα συγκρουόμαστε για την αυτονομία της δημοκρατικής παράταξης και κάποιοι άλλοι θα κάνουν τους πανελίστες και θα κάνουν δημόσιες σχέσεις, νομίζω ότι δεν βοηθά» πρόσθεσε.

Ως προς τη συζήτηση για την ανασύνθεση της κεντροαριστεράς, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε: «Ο χώρος μπορεί να αναταχθεί, όχι με γυρολόγους και ανθρώπους που όταν χάνουν την καρέκλα, ξαφνικά θυμούνται τη δημοκρατική παράταξη. Αλλά με πολιτικές πρωτοβουλίες, ιδέες, θέσεις και αξιοπιστία».

Πηγή: skai.gr

