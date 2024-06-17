Για τον δικηγόρο που την υπερασπίστηκε στην επίθεση με το βιτριόλι τον Μάιο του 2020 έξω από την εργασία της, τον Απόστολο Λύτρα μίλησε η Ιωάννα Παλιοσπύρου.

Ο γνωστός ποινικολόγος κατηγορείται για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης σε βάρος της συζύγου του την οποία όμως ο ίδιος ομολόγησε τον ξυλοδαρμό της.

«Από χθες βρίσκομαι σε σοκ. Δεν είχα καμία τέτοια ένδειξη από την επαγγελματική συνεργασία που είχαμε. Έχω πέσει από τα σύννεφα. Προφανώς, και το καταδικάζω και πάντα η φωνή μου θα είναι για τα θύματα που έχουν υποστεί βία. Από εκεί και πέρα, σκεπτόμενη όσα έχουν έρθει στο φως της επικαιρότητας το τελευταία, χρόνια, πρέπει να καταλάβουμε ότι το να έχει κάποιος ένα πολύ καλό επάγγελμα, δεν σημαίνει πως δεν μπορεί να είναι εν δυνάμει κακοποιητές. Εγώ επειδή μιλούσα και με τους δύο, δεν είχα καταλάβει τίποτα», είπε αρχικά και πρόσθεσε:

«Ως θύμα βίας θέλω να σταθώ και στην στάση από το περιβάλλον. Δημιουργούν συχνά ένα προστατευτικό περιβάλλον για να δρα κάποιος εγκληματίας. Με το να καλύπτουμε αυτούς τους ανθρώπους δεν καταφέρνουμε κάτι. Είναι πρόωρο για να το σκεφτώ εάν θα προχωρήσει η συνεργασία μας. Σίγουρα είναι λίγο δύσκολο υπό αυτές τις συνθήκες. Εγώ είχα την εικόνα πως αντιμετωπίζει πάρα πολύ στρες».

Πηγή: skai.gr

