Μητσοτάκης για Παναθηναϊκό: Ακόμα μία τεράστια επιτυχία για τον ελληνικό αθλητισμό

Τη μεγάλη επιτυχία του Παναθηναϊκού, που κέρδισε το έβδομο πρωτάθλημα Ευρώπης, χαιρέτισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με μήνυμά του στο X.
Ακόμα μία τεράστια επιτυχία για τον ελληνικό αθλητισμό! Μετά από μια καταπληκτική εμφάνιση στον τελικό, ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στην κορυφή της Ευρώπης, κατακτώντας την Euroleague!
Θερμά συγχαρητήρια!— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) May 26, 2024
Πηγή: sport-fm.gr
