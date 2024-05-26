Μητσοτάκης για Παναθηναϊκό: Ακόμα μία τεράστια επιτυχία για τον ελληνικό αθλητισμό

Τη μεγάλη επιτυχία του Παναθηναϊκού, που κέρδισε το έβδομο πρωτάθλημα Ευρώπης, χαιρέτισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με μήνυμά του στο X.

Ακόμα μία τεράστια επιτυχία για τον ελληνικό αθλητισμό! Μετά από μια καταπληκτική εμφάνιση στον τελικό, ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στην κορυφή της Ευρώπης, κατακτώντας την Euroleague!



Θερμά συγχαρητήρια! May 26, 2024

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.