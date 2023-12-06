Σε μπαράζ προσαγωγών προχώρησαν οι αστυνομικές δυνάμεις κατά τα επεισόδια στη Θεσσαλονίκη. Μετά τη λήξη της πορείας για την επέτειο θανάτου του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου κουκουλοφόροι πυρπόλησαν κάδους και πέταξαν μολότοφ και πέτρες προς τις αστυνομικές δυνάμεις.

Αστυνομικοί των ΜΑΤ, της ΟΠΚΕ, της Ασφάλειας και της Άμεση Δράσης προχώρησαν σε προσαγωγές ατόμων που κρίθηκαν ύποπτα για συμμετοχή στα επεισόδια.

Αστυνομικοί της ομάδας «Δράση» προσήγαγαν έναν νεαρό κουκουλοφόρο έπειτα από καταδίωξη στην οδό Ίωνος Δραγούμη. Έως στιγμής, οι προσαγωγές στην πόλη έχουν φθάσει τις 20.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή της προσαγωγής:

