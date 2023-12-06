Οι Έλληνες εργαζόμενοι, μισθωτοί και μη, εργάζονται κατά μέσο όρο σαφώς περισσότερο σε σχέση με τους εργαζόμενους των άλλων κρατών μελών της ΕΕ. Αυτό προκύπτει από μία έρευνα του γαλλικού Ινστιτούτου Rexecode βάσει της οποίας ο μέσος Ελληνας εργαζόμενος απασχολείται σχεδόν 2.000 ώρες το χρόνο έναντι 1.679 ωρών που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος.

Περισσότερες ώρες από τους Ελληνες δουλεύουν μόνο οι Ρουμάνοι και οι Βούλγαροι στην Ευρώπη, ενώ κάτω από 1.600 ώρες τον χρόνο δουλεύουν οι Ολλανδοί, οι Δανοί, οι Φινλανδοί, οι Σουηδοί, οι Αυστριακοί και οι Γερμανοί.

Οι Έλληνες μισθωτοί δουλεύουν πάνω από 1.900 ώρες τον χρόνο, ενώ ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είμαι στις 1.792 ώρες. Οι Έλληνες μη μισθωτοί εργαζονται σχεδόν 2.400 ώρες τον χρόνο με τον αντίστοιχο μέσο ευρωπαικό όρο να μην υπερβαίνει τις 2.200 ώρες εργασίας.

"La durée effective annuelle moyenne de travail des salariés à temps complet demeure en France l’une des plus faibles des pays de l’UE"



➡️65h de moins qu'en Espagne

➡️122h de moins qu’en Allemagne

➡️162h de moins qu’en Italie



👉Nouvelle étude @Rexecode : https://t.co/ZjRTTPTOtq pic.twitter.com/A8LJql8OuF — Maxime Sbaihi (@MxSba) December 6, 2023

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

