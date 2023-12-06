Λογαριασμός
Πάνω από 9.000 στη συγκέντρωση για τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο - Ένταση μετά την πορεία με μολότοφ και οδοφράγματα στα Εξάρχεια

Επεισόδια σημειώθηκαν στην Εμ. Μπενάκη, όπου ομάδες ατόμων έβαλε φωτιά σε κάδους απορριμμάτων, ενώ έσπασαν και μία βιτρίνα - Σε 90 προσαγωγές έχει προχωρήσει η αστυνομία από το πρωί

UPDATE: 20:38
Εξάρχεια

Πάνω από 9.000 άτομα συμμετείχαν στην απογευματινή πορεία για την συμπλήρωση 15 χρόνων από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου στο κέντρο της Αθήνας.

Εκτός από το Μοναστηράκι και το Πανεπιστήμιο, έκλεισε και ο σταθμός του Μετρό στο Σύνταγμα. ο οποίος ωστόσο, άνοιξε ξανά περίπου στις 8:15 το βράδυ.

Επεισόδια σημειώθηκαν στην Εμ. Μπενάκη, όπου ομάδες ατόμων έβαλε φωτιά σε κάδους απορριμμάτων, ενώ έσπασαν και μία βιτρίνα.

Βιτρίνα

Οι ομάδες κινήθηκαν ακολούθως προς την περιοχή των Εξαρχείων, όπου επιτέθηκαν με μολότοφ στους άνδρες των ΜΑΤ.

Εξάρχεια

Φωτιές

Εξάρχεια

Οι διαδηλωτές και οι διαδηλώτριες με κεντρικό σύνθημα «Οι δρόμοι γεμίζουν με χιλιάδες λουλούδια που ποτίζονται κάθε 6η του Δεκέμβρη. Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος πάντα παρών» συγκεντρώθηκαν αρχικά στα Προπύλαια και κατευθύνθηκαν προς τη Βουλή.

Πορεία στην μνήμη του Γρηγορόπουλου

Συγκέντρωση στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου

Τα μέτρα ασφαλείας της αστυνομίας στην Αθήνα ήταν ιδιαίτερα αυξημένα ενώ από το πρωί έχουν πραγματοποιηθεί 90 προληπτικές προσαγωγές στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου.

Καθόλη τη διάρκεια της πορείας το πρωί, η αστυνομική παρουσία ήταν ισχυρή ωστόσο, δεν έλειψαν οι ζημιές στο σταθμό του μετρό στην Ομόνοια μετά το τέλος της πορείας. Συγκεκριμένα, άγνωστοι έσπασαν ακυρωτικά μηχανήματα, εκδοτήρια και κάμερες.

Ομόνοια

Επί ποδός βρίσκονται καθόλη τη διάρκεια της ημέρας περίπου 4.000 αστυνομικοί από όλες τις Υπηρεσίες Τάξης, Ασφάλειας και Τροχαίας ενώ πραγματοποιούνται και προληπτικοί έλεγχοι. Παράλληλα από νωρίς πετάει το ελικόπτερο της ΕΛΑΣ καθώς και drones, που δίνουν εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ.

Παράλληλα σε ετοιμότητα είναι και τα οχήματα εκτόξευσης νερού της Αστυνομίας, οι «Αίαντες», ενώ αυξημένη θα είναι η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων γύρω από τα Εξάρχεια.

Επίσης, η Τροχαία θα προχωρήσει σε παρεμβάσεις στην κυκλοφορία σταδιακά και ανάλογα με τις συνθήκες.

Από το πρωί πραγματοποιούνται διάφορες δράσεις για την τη συμπλήρωση 15 χρόνων από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Νωρίτερα το μεσημέρι, ολοκληρώθηκε η πορεία των φοιτητών, εκπαιδευτικών, οργανώσεων και συλλογικοτήτων. 

Οι αστυνομικοί φραγμοί και οι περιπολίες καθορίζονται ανάλογα με τα δρομολόγια των συγκεντρώσεων - πορειών. 

Οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς τους σταθμούς χωρίς στάση.

 

Πηγή: skai.gr

TAGS: επέτειος Γρηγορόπουλου συγκέντρωση
