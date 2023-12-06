Πάνω από 9.000 άτομα συμμετείχαν στην απογευματινή πορεία για την συμπλήρωση 15 χρόνων από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου στο κέντρο της Αθήνας.

Εκτός από το Μοναστηράκι και το Πανεπιστήμιο, έκλεισε και ο σταθμός του Μετρό στο Σύνταγμα. ο οποίος ωστόσο, άνοιξε ξανά περίπου στις 8:15 το βράδυ.

Επεισόδια σημειώθηκαν στην Εμ. Μπενάκη, όπου ομάδες ατόμων έβαλε φωτιά σε κάδους απορριμμάτων, ενώ έσπασαν και μία βιτρίνα.

Οι ομάδες κινήθηκαν ακολούθως προς την περιοχή των Εξαρχείων, όπου επιτέθηκαν με μολότοφ στους άνδρες των ΜΑΤ.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Οι διαδηλωτές και οι διαδηλώτριες με κεντρικό σύνθημα «Οι δρόμοι γεμίζουν με χιλιάδες λουλούδια που ποτίζονται κάθε 6η του Δεκέμβρη. Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος πάντα παρών» συγκεντρώθηκαν αρχικά στα Προπύλαια και κατευθύνθηκαν προς τη Βουλή.

Τα μέτρα ασφαλείας της αστυνομίας στην Αθήνα ήταν ιδιαίτερα αυξημένα ενώ από το πρωί έχουν πραγματοποιηθεί 90 προληπτικές προσαγωγές στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου.

Καθόλη τη διάρκεια της πορείας το πρωί, η αστυνομική παρουσία ήταν ισχυρή ωστόσο, δεν έλειψαν οι ζημιές στο σταθμό του μετρό στην Ομόνοια μετά το τέλος της πορείας. Συγκεκριμένα, άγνωστοι έσπασαν ακυρωτικά μηχανήματα, εκδοτήρια και κάμερες.

Επί ποδός βρίσκονται καθόλη τη διάρκεια της ημέρας περίπου 4.000 αστυνομικοί από όλες τις Υπηρεσίες Τάξης, Ασφάλειας και Τροχαίας ενώ πραγματοποιούνται και προληπτικοί έλεγχοι. Παράλληλα από νωρίς πετάει το ελικόπτερο της ΕΛΑΣ καθώς και drones, που δίνουν εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ.

Παράλληλα σε ετοιμότητα είναι και τα οχήματα εκτόξευσης νερού της Αστυνομίας, οι «Αίαντες», ενώ αυξημένη θα είναι η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων γύρω από τα Εξάρχεια.

Επίσης, η Τροχαία θα προχωρήσει σε παρεμβάσεις στην κυκλοφορία σταδιακά και ανάλογα με τις συνθήκες.

Από το πρωί πραγματοποιούνται διάφορες δράσεις για την τη συμπλήρωση 15 χρόνων από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Νωρίτερα το μεσημέρι, ολοκληρώθηκε η πορεία των φοιτητών, εκπαιδευτικών, οργανώσεων και συλλογικοτήτων.

Οι αστυνομικοί φραγμοί και οι περιπολίες καθορίζονται ανάλογα με τα δρομολόγια των συγκεντρώσεων - πορειών.

Οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς τους σταθμούς χωρίς στάση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.