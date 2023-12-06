Πάτρα: Μπογιές στην πορεία στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου

Λογαριασμός
Πάτρα: Μπογιές στην πορεία μνήμης του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου - Επί ποδός ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις- Δείτε βίντεο

Αυξημένα είναι τα αστυνομικά μέτρα στο κέντρο της πόλης, με ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ να ακολουθούν την πορεία.

Νέα πορεία, μετά την πρωινή, βρίσκεται σε εξέλιξη στην Πάτρα για την 15η επέτειο της δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου.

Πραγματοποιείται με τη συμμετοχή αντιεξουσιαστών, με αφετηρία το πρώην παράρτημα του Πανεπιστημίου, στην οδό Κορίνθου. 

Νωρίτερα οι διαδηλωτές έριξαν μπογιές σε ταχυφαγείο, στην πλατεία Όλγας.

Αυξημένα είναι τα αστυνομικά μέτρα στο κέντρο της πόλης, με ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ να ακολουθούν την πορεία.

Πηγή: tempo24.news

Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος
