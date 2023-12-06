Πάτρα: Μπογιές στην πορεία στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου

Νέα πορεία, μετά την πρωινή, βρίσκεται σε εξέλιξη στην Πάτρα για την 15η επέτειο της δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου.
Πραγματοποιείται με τη συμμετοχή αντιεξουσιαστών, με αφετηρία το πρώην παράρτημα του Πανεπιστημίου, στην οδό Κορίνθου.
Νωρίτερα οι διαδηλωτές έριξαν μπογιές σε ταχυφαγείο, στην πλατεία Όλγας.
Αυξημένα είναι τα αστυνομικά μέτρα στο κέντρο της πόλης, με ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ να ακολουθούν την πορεία.
