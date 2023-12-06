Λάρισα: Βγαίνουν τρακτέρ στον κόμβο Πλατυκάμπου στις 13 Δεκεμβρίου

Να βγάλουν τα τρακτέρ τους στις 13 Δεκεμβρίου στον κόμβο Πλατυκάμπου αποφάσισαν την Πέμπτη ομόφωνα οι αγρότες σε σύσκεψη της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Λάρισας και της Επιτροπής Πλημμυροπαθών Αγροτών Λάρισας στη Νίκαια.

"​Οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού στην Βουλή, η έκθεση των Ολλανδών εμπειρογνωμώνων, η καθημερινή κατάσταση εγκατάλειψης που βιώνουμε στα πλημμυρισμένα χωράφια, τα μόλις 600 εκατ. ευρώ που προβλέπει ο Προϋπολογισμός 2024 για τις πλημμυρόπληκτες και πυροπαθείς περιοχές, δείχνουν ότι μόνο με τον οργανωμένο αγώνα μας μπορούμε να πιέσουμε και να δημιουργήσουμε συνθήκες για την ικανοποίηση των αιτημάτων μας" τονίζεται σε ανακοίνωσή τους.



Αναλυτικά η ανακοίνωση



"​Με μαζική συμμετοχή πλημμυροπαθών αγροτών από τα χωριά της Λάρισας, πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη στην Νίκαια, που δείχνει την αγωνία για το αύριο, το μέγεθος του προβλήματος αλλά και την αγωνιστική διάθεση που υπάρχει ώστε όλοι μαζί, ενωμένοι και αποφασισμένοι να επιβάλλουμε λύσεις και ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων επιβίωσης που έχουμε.



​Στην σύσκεψη έγινε ενημέρωση για τις ως τώρα εξελίξεις που υπάρχουν στα οξυμμένα προβλήματα που δημιούργησαν οι καταστροφικές πλημμύρες στην Θεσσαλία. Τονίστηκε ότι 3 μήνες μετά τις πλημμύρες ελάχιστα πράγματα έχουν γίνει και τηρηθεί από τις υποσχέσεις της Κυβέρνησης και υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην ανακοίνωση συγκεκριμένων μέτρων στήριξης, στο χρονοδιάγραμμα και τα έργα που απαιτούνται για την αποκατάσταση των ζημιών και την αποστράγγιση των πλημμυρισμένων χωραφιών στην πρώην λίμνη Κάρλα, για τις αποζημιώσεις και αναπλήρωση του εισοδήματος.



​Έγινε γόνιμος και ουσιαστικός διάλογος και αναδείχτηκε από όλες τις ομιλίες των αγροτών στην σύσκεψη ότι είναι μονόδρομος η αγωνιστική διεκδίκηση των αιτημάτων μας. Δείξαμε υπομονή και καλή θέληση η οποία εξαντλήθηκε μετά από 3 μήνες αναμονής.



​Ομόφωνη απόφαση της σύσκεψης είναι η κινητοποίηση με τρακτέρ στον Κόμβο Πλατυκάμπου την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου!



​Ταυτόχρονα ζητάμε συνάντηση με Κυβερνητικό Κλιμάκιο αποτελούμενο από τους Υπουργούς Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης, Υποδομών και Πολιτικής Προστασίας από το οποίο περιμένουμε συγκεκριμένες απαντήσεις στα αιτήματα μας και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους.



​Καλούμε σε συμπαράσταση και αλληλεγγύη, σε κοινό αγώνα τις κοινωνικές ομάδες κινητοποιούνται αυτό το διάστημα και όλους τους φορείς του Νομού.



Συνάδελφοι, πληγέντες αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι, συμμετέχουμε μαζικά και δυναμικά στην κινητοποίηση. Είναι ώρα ευθύνης για τον καθένα και δεν περισσεύει κανείς!



Με την ενότητα και τον ανυποχώρητο αγώνα μας θα τα καταφέρουμε όπως δείχνει όλη η εμπειρία του αγροτικού κινήματος. Δεν έχουμε άλλο δρόμο μέχρι να δοθούν λύσεις διεκδικώντας:



• Άμεσο χρονοδιάγραμμα και τα αντίστοιχα έργα, όπως η διάνοιξη νέας σήραγγας για την υλοποίηση της αποστράγγισης των περιοχών της πρώην λίμνης Κάρλας προς το Αιγαίο. Να υπάρξει σχεδιασμός από το κράτος στα χωριά που έχουν πλημμυρίσει και σε όσα κινδυνεύουν επειδή ο χειμώνας είναι μπροστά, μέτρα για την κατοικία και διαβίωση όσων έχουν αναγκαστεί να τα εγκαταλείψουν. Οι αγρότες που καλλιεργούσαν σε αυτές τις περιοχές να πάρουν πλήρη αποζημίωση για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί ώστε τα χωράφια να γίνουν ξανά παραγωγικά.

• Να παρθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα οικονομικής ανακούφισης των κατοίκων των περιοχών που επλήγησαν, με τη χορήγηση έκτακτου βοηθήματος σε κάθε οικογένεια. Άμεσα χρονοδιάγραμμα εξόφλησης των αποζημιώσεων στο 100% σε πραγματική αξία στην παραγωγή και όχι στην ασφαλιζόμενη τιμή στον ΕΛΓΑ, το κεφάλαιο, τον εξοπλισμό και αποθηκευμένες παραγωγές χωρίς να προσμετρείται η παλαιότητα των μηχανημάτων.

• Με ευθύνη του κρατικού μηχανισμού να γίνει άμεσα η αποκατάσταση των ζημιών σε φράγματα, αναχώματα, ρέματα που έχουν υποστεί τρομακτικές ζημιές από τις πλημμύρες. Ουσιαστικά έργα, φράγματα, αναχώματα ότι άλλο προβάλει η σύγχρονη τεχνογνωσία για την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής και όλης της Θεσσαλίας.

• Να απαλλαγούν οι πληγέντες από ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ, ΟΓΑ, ΓΟΕΒ, δημοτικά τέλη, να υπάρξει πάγωμα των χρεών σε κράτος - τράπεζες χωρίς προσαυξήσεις. Να παγώσουν όλα τα χρέη για όσο διάστημα αδυνατούν οι πληγέντες να τα πληρώσουν. Να γίνει διαγραφή τόκων και γενναίο κούρεμα κεφαλαίου στα τραπεζικά δάνεια. Αναστολή πληρωμής και μείωση των λογαριασμών αγροτικού ρεύματος της ΔΕΗ.

• Να δοθούν οι συνδεδεμένες ενισχύσεις χωρίς καμιά προϋπόθεση, όριο ή πλαφόν στην παράδοση της παραγωγής, με μόνο κριτήριο τη δήλωση ΟΣΔΕ. Ειδικά για τους κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους να γίνουν δεκτές όλες οι δηλώσεις των πληγέντων για τις απώλειες σε ζώα και μελισσοσμήνη.

• Να υπάρχει τουλάχιστον για μια χρονιά εξαίρεση της Θεσσαλίας από την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ.

• Να κινητοποιηθούν άμεσα όλα τα διαθέσιμα μέσα και προσωπικό των κρατικών υπηρεσιών για να απομακρυνθούν οι μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών που έχουν συσσωρευτεί και να προχωρήσουν οι απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση των εκτάσεων καλλιεργήσιμης γης που υπέστησαν διάβρωση, επιχωμάτωση, αποχωμάτωση. Να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε όλες τις γεωργικές εκτάσεις και να επιδιορθωθεί άμεσα το αρδευτικό δίκτυο του ΤΟΕΒ.



Για τα προϊόντα με βάση το κόστος παραγωγής και την απώλεια εισοδήματος από την φετινή παραγωγή διεκδικούμε από την Κυβέρνηση:



➢ Βαμβάκι – Καλαμπόκι 300€/στρέμμα

➢ Βιομηχανική Τομάτα 1000€/στρέμμα

➢ Μηδική 200€/στρέμμα

➢ Αμπέλια 600€/στρέμμα

➢ Αμύγδαλα 800€/στρέμμα

➢ Φιστίκια 2000€/στρέμμα

➢ Καρύδια – Ροδιά 1000€/στρέμμα

➢ Αιγοπρόβατα 300€ για αντικατάσταση ζωικού κεφαλαίου με παραγωγικά ζώα και 500€ για την απώλεια της φετινής παραγωγής στα πνιγμένα κοπάδια.

➢ Να υπάρχει άμεσα αποζημίωση στο 100% για το φυτικό κεφάλαιο στις δενδρώδεις καλλιέργειες που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες φέτος αλλά και για τα επόμενα χρόνια.



Είναι ολοφάνερο χωρίς την αναγκαιότητα αυτοψίας ότι τα δένδρα έχουν καταστραφεί αφού βρίσκονται 3 μήνες μέσα στο νερό".

Πηγή: skai.gr

