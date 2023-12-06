Πορεία για την επέτειο δολοφονίας Γρηγορόπουλου στη Θεσσαλονίκη

Επεισόδια και 20 προσαγωγές σημειώθηκαν στην πορεία για την επέτειο δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρει το Thestoday, ένταξη υπήρξε ανάμεσα σε ομάδα αντιεξουσιαστών και στα ΜΑΤ.

Η πορεία, που ξεκίνησε από την Καμάρα με αναμμένους πυρσούς και συνθήματα από τους διαδηλωτές, περιφρουρείται από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Στην Τσιμισκή, στο ύψος της Ίωνος Δραγούμη δημιουργήθηκε ένταση με τα ΜΑΤ και τους αντιεξουσιαστές, όταν οι δεύτεροι επιτέθηκαν λεκτικά στις ομάδες της ΕΛ.ΑΣ.

Η ατμόσφαιρα παραμένει ηλεκτρισμένη από το ξεκίνημα της πορείας, η οποία συνεχίζεται σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, με τις δυνάμεις της αστυνομίας να βρίσκονται σε επιφυλακή.

Με συνθήματα κατά της αστυνομίας και του κράτους, φοιτητές , μέλη κομμάτων της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς και άτομα που ανήκουν στον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο πραγματοποιούν πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με αφορμή την συμπλήρωση 15 χρόνων από τη δολοφονία του 15χρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από πυροβολισμό του αστυνομικού Επαμεινώνδα Κορκονέα στα Εξάρχεια.

Η πορεία ξεκίνησε λίγο μετά τις 19:00 με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, στην οδό Εγνατία.

Η Τροχαία εκτρέπει την κυκλοφορία των οχημάτων ανάλογα με την κίνηση της πορείας, ενώ αυτήν την ώρα είναι κλειστή η οδός Εγνατία και στα δύο ρεύματα.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται σε επιφυλακή σήμερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Παρόμοιες διαδηλώσεις είναι σε εξέλιξη παράλληλα στην Αθήνα και σε άλλα αστικά κέντρα της χώρας.

