Καραμπόλα οχημάτων στην Αττική οδό στο ύψος της Κηφισίας

Μεγάλες καθυστερήσεις αυτήν την ώρα από το σημείο της σύγκρουσης έως τον κόμβο Μεταμόρφωσης

καραμπόλα

Καραμπόλα οχημάτων σημειώθηκε στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα στο ύψος της Κηφισίας.

Εχει δημιουργηθεί μεγάλη ουρά οχημάτων από τον κόμβο της Κηφισίας μέχρι και την Μεταμόρφωση.

Την ίδια στιγμή, κλειστή είναι η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

