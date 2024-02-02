Καραμπόλα οχημάτων στην Αττική οδό στο ύψος της Κηφισίας

Καραμπόλα οχημάτων σημειώθηκε στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα στο ύψος της Κηφισίας.

Εχει δημιουργηθεί μεγάλη ουρά οχημάτων από τον κόμβο της Κηφισίας μέχρι και την Μεταμόρφωση.

Την ίδια στιγμή, κλειστή είναι η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Σύγκρουση οχημάτων στο ρεύμα προς Ελευσίνα ύψος Κηφισίας, Αριστερή λωρίδα κλειστή.



Καθυστερήσεις:

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα 20'-25' από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Μεταμόρφωσης (έξοδος για Λαμία).

Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10΄-15΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/HkZMsIi9XK — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) February 2, 2024

Πηγή: skai.gr

