Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στα Καλύβια, όπου ένας 16χρονος σκότωσε τον πατέρα του, μετά από καβγά μεταξύ τους. Ο 16χρονος διαπληκτίστηκε με τον πατέρα του και στην συνέχεια πήρε ένα μαχαίρι καταφέροντάς του πολλαπλά χτυπήματα.

Στη συνέχεια, ο έφηβος τηλεφώνησε στην μητέρα του και της είπε ότι σκότωσε τον 71χρονο πατέρα του.

Η μητέρα του αγοριού ενημέρωσε την αστυνομία με τους αστυνομικούς να μεταβαίνουν στο σπίτι που έγινε το έγκλημα. Εκεί εντόπισαν νεκρό τον 71χρονο και προχώρησαν στη σύλληψη του 16χρονου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο νεαρός πατροκτόνος κατέθεσε στις αρχές ότι «όλα έγιναν εν βρασμώ ψυχής». Ο ίδιος, σύμφωμα με τις εξετάσεις, δεν βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έδωσε κατάθεση και η μητέρα του νεαρού.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΕΡΤ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.