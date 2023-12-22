Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Στη σύλληψη και δεύτερου ατόμου που πυροβολεί με αυτόματο κατά ριπάς προχώρησαν το απόγευμα της Παρασκευής οι Αρχές.

Οι αστυνομικοί μετά από συντονισμένη επιχείρηση εντόπισαν και δεύτερο άντρα που πυροβολούσε σε κατοικημένη περιοχή χωρίς να ενδιαφέρεται αν θα τραυματίσει ή σκοτώσει κάποιον αθώο πολίτη.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που παρουσιάζει ο Skai.gr φαίνεται ο άντρας να πυροβολεί στον αέρα ενώ διερχόμενα οχήματα περνάνε μπροστά του.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες στο στόχαστρο της ΕΛΑΣ έχουν μπει δύο ακόμη άτομα που αναζητούνται.

