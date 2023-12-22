Panic Button: - Επέκταση της εφαρμογής και σε άλλες περιοχές το 2024

Το 2024 επεκτείνεται και σε άλλες περιοχές της χώρας το πιλοτικό πρόγραμμα ''Panic Button'', η εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα (app) με την οποία οι γυναίκες μπορούν να ειδοποιήσουν αθόρυβα την Ελληνική Αστυνομία σε περίπτωση που διατρέξουν οποιαδήποτε απειλή ή κίνδυνο της ζωής ή της σωματικής τους ακεραιότητας. To Panic Button αποτελεί την ψηφιακή υπηρεσία της Ελληνικής Πολιτείας στη μάχη για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών.

Με κοινή υπουργική απόφαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστή Χατζηδάκη, του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Γιάννη Οικονόμου, του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου και της υφυπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Μαρίας - Αλεξάνδρας Κεφάλα, η λειτουργία του πιλοτικού προγράμματος «Κομβίον Πανικού» επεκτείνεται χωρικά και εφεξής εφαρμόζεται στις περιοχές που εμπίπτουν στην τοπική αρμοδιότητα των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής, της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης και στους δήμους που έχουν την έδρα τους οι αστυνομικές διευθύνσεις της χώρας.

Η εφαρμογή (app) χορηγείται από τα αστυνομικά τμήματα και τα συμβουλευτικά κέντρα του Δικτύου Δομών της γενικής γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

«Η κυβέρνηση αξιοποιεί τα εργαλεία νέας τεχνολογίας για την προστασία όλων των γυναικών από τη βία. Σε στενή συνεργασία με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, τον υπουργό κ. Γιάννη Οικονόμου και την Ελληνική Αστυνομία, προχωράμε με την παροχή της υπηρεσίας του Panic Button σε περισσότερες περιοχές της χώρας. Ευχαριστούμε θερμά το Ίδρυμα Vodafone, που δημιούργησε και δώρισε την εφαρμογή στην Ελληνική Πολιτεία, την οποία συνεχίζει να υποστηρίζει» τόνισε η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Μαρία - Αλεξάνδρα Κεφάλα. Πρόσθεσε δε, ότι «επεκτείνουμε την εφαρμογή του Panic Button για να βοηθήσουμε κι άλλες γυναίκες στη χώρα μας να νιώσουν περισσότερο ασφαλείς, σε περίπτωση που βιώσουν περιστατικό κακοποίησης ή απειληθεί η σωματική τους ακεραιότητα. Εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να σπάσουμε τον κύκλο της βίας και να δημιουργήσουμε μία κουλτούρα μηδενικής ανοχής στη βία, όπου κι αν αυτή εκδηλώνεται, απ' όποιον κι αν προέρχεται».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

