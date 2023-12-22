Τραγωδία στα Καλύβια: 16χρονος μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον πατέρα του

Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στα Καλύβια, όπου ένας 16χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα τον πατέρα του.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στις 10 το βράδυ ο ανήλικος τηλεφώνησε στην μητέρα του και της είπε ότι σκότωσε τον 71χρονο πατέρα του μετά από καυγά.

Στην συνέχεια, η μητέρα του ανήλικου ενημέρωσε την αστυνομία για το τραγικό περιστατικό, με τους αστυνομικούς να μεταβαίνουν στο σπίτι που έγινε το έγκλημα, όπου εντόπισαν νεκρό τον 71χρονο και προχώρησαν στη σύλληψη του 16χρονου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.