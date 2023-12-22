Λογαριασμός
Τραγωδία στα Καλύβια: 16χρονος μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον πατέρα του

Ο 16χρονος έχει συλληφθεί - Στο σπίτι βρισκόταν και η μητέρα του 16χρονου και σύζυγος του θύματος

UPDATE: 00:20
Αστυνομία

   Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στα Καλύβια, όπου ένας 16χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα τον πατέρα του.

   Σύμφωνα με την αστυνομία, στις 10 το βράδυ ο ανήλικος τηλεφώνησε στην μητέρα του και της είπε ότι σκότωσε τον 71χρονο πατέρα του μετά από καυγά.

   Στην συνέχεια, η μητέρα του ανήλικου ενημέρωσε την αστυνομία για το τραγικό περιστατικό, με τους αστυνομικούς να μεταβαίνουν στο σπίτι που έγινε το έγκλημα, όπου εντόπισαν νεκρό τον 71χρονο και προχώρησαν στη σύλληψη του 16χρονου.

TAGS: έγκλημα Καλύβια μαχαίρι Αστυνομία
