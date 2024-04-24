Φωτιά σε ATM που βρίσκεται στην πρόσοψη σούπερ μάρκετ στα Σεπόλια έβαλαν άγνωστοι τα ξημερώματα της Τετάρτη.

Συγκεκριμένα, προσέγγισαν το σημείο στην οδό Αντιγόνης, που είναι δίπλα στην έξοδο του Μετρό, περιέλουσαν το αυτόματο μηχάνημα ανάληψης χρημάτων με εύφλεκτο υγρό και στη συνέχεια άναψαν φωτιά που είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφεί αυτό εξωτερικά.

Οι κινήσεις των δραστών έχουν καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας και εξετάζονται από τους άνδρες της ΕΛΑΣ με τις έρευνες να είναι σε εξέλιξη.

Η φωτιά δεν επεκτάθηκε στο κατάστημα που βρίσκεται σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία της περιοχής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.