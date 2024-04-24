Ιδιαίτερα προσοχή συνιστά το υπουργείο Υγείας στους πολίτες δίνοντας παράλληλα οδηγίες για την προστασία των ευπαθών ομάδων λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προκαλεί η αφρικανική σκόνη.

Ειδικότερα, το υπουργείο Υγείας, κατόπιν της τακτικής προβλεπόμενης ενημέρωσης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (τελευταία ενημέρωση σήμερα στις 8:00) και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για την προστασία της δημόσιας υγείας, συστήνει τις ακόλουθες οδηγίες για την ενημέρωση του κοινού με μέτρα προφύλαξης ως εξής:

Συστάσεις σε άτομα αυξημένου κινδύνου να αποφύγουν κάθε σωματική άσκηση - δραστηριότητα σε εξωτερικούς χώρους:

Άτομα με αναπνευστικό πρόβλημα

Καρδιοπαθείς

παιδιά καθώς και

τα άτομα άνω των 65 ετών

Επίσης, συνιστάται η αποφυγή παραμονής σε εξωτερικούς χώρους ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη κυκλοφορία.

Άτομα με άσθμα μπορεί να χρειαστούν πιο συχνά εισπνοές ανακουφιστικού φαρμάκου. Επί επιμονής συμπτωμάτων συνιστάται επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό.

Συστάσεις στο γενικό πληθυσμό

Σε κάθε άτομο συνιστάται να αποφύγει κάθε σωματική άσκηση σε εξωτερικούς χώρους και να περιορίσει το χρόνο παραμονής σε εξωτερικούς χώρους ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη κυκλοφορία.

Κατά την παραμονή του σε εσωτερικούς χώρους να διατηρούνται πόρτες, μπαλκονόπορτες και παράθυρα κλειστά.

