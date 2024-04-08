Με πρωτοβουλία του Δημάρχου Νέας Ιωνίας Παναγιώτη Μανούρη συναντήθηκαν οι Δήμαρχοι Γιώργος Μαρκόπουλος, Δήμαρχος Γαλατσίου Πρόεδρος της ΠΕ.Δ.Α, Νίκος Μπάμπαλος Δήμαρχος Ηράκλειου, Στράτος Σαραούδας Δήμαρχος Μεταμόρφωσης, Γιάννης Τομπούλογλου Δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας -Νέας Χαλκηδόνας και Μάριος Ψυχάλης Δήμαρχος Λυκόβρυσης – Πεύκης για να συζητήσουν το θέμα του τρόπου λειτουργίας της Πολεοδομίας.

Συζήτησαν τα ζητήματα που αφορούν την Πολεοδομία και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες της Υ.ΔΟΜ που στεγάζεται στη Νέα Ιωνία καθώς και την επιβίωση των υπηρεσιών αυτών δεδομένου ότι σήμερα τα κόστη είναι τεράστια και τα επωμίζεται σχεδόν μόνος ο Δήμος Νέας Ιωνίας.

Οι Δήμαρχοι κατανόησαν το πρόβλημα και δεσμεύθηκαν να το επικοινωνήσουν από κοινού με παρέμβασή τους στην Κεντρική Διοίκηση.

Στη συνάντηση συμμετείχαν και Διευθυντικά στελέχη των υπηρεσιών των όμορων Δήμων.

