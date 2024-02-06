Άκαρπη και η δεύτερη ψηφοφορία στο ΑΠΘ για την ανάδειξη πρύτανη

Χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε σήμερα το απόγευμα και η δεύτερη εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη πρύτανη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, καθώς κανένας από τους τρεις υποψηφίους για το αξίωμα δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη από τον νόμο πλειοψηφία ψήφων των μελών του 11μελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ιδρύματος.

Η εκλογική διαδικασία πραγματοποιήθηκε με μυστική ψηφοφορία και ηλεκτρονικά, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακή κάλπη ΖΕΥΣ». Υποψήφιοι για το αξίωμα του Πρύτανη μεταξύ των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του ΑΠΘ είναι, με αλφαβητική σειρά, οι καθηγητές κ.κ. Κυριάκος Αναστασιάδης, Ευστράτιος Στυλιανίδης και Χαράλαμπος Φείδας.

Στη σημερινή ψηφοφορία, όπου για την ανάδειξη πρύτανη απαιτούταν πλειοψηφία επτά ενδεκάτων (σ.σ. στη χθεσινή πρώτη ψηφοφορία η απαιτούμενη πλειοψηφία ήταν 8/11) ψήφισαν 10 από τα 11 μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης και ο καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας Κυριάκος Αναστασιάδης έλαβε 2 ψήφους, ο καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής Ευστράτιος Στυλιανίδης 1 ψήφο και ο καθηγητής του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών Χαράλαμπος Φείδας 6 ψήφους, ενώ υπήρξε και 1 λευκή ψήφος.

Η εκλογική διαδικασία θα επαναληφθεί αύριο, Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2024, όπου απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

