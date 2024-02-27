Παραμέληση ηλικιωμένων, κακή ιατρική περίθαλψη που φτάνει μέχρι την πρακτική της καθήλωσης στο κρεβάτι, απαξιωτική συμπεριφορά, κακή υγιεινή και διατροφή είναι μερικές από τις αναφορές που σχετίζονται με ηλικιωμένους και τις οποίες δέχθηκε ο Συνήγορος του Πολίτη, με στόχο την παρέμβασή του σε νοσοκομεία αλλά και ιδιωτικές Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων.

«Μας έπιασε η ψυχή μας με αυτά που είδαμε, όταν συνοδεύσαμε τους αρμόδιους φορείς περιφέρειας σε έλεγχο σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων» περιέγραψε την κατάσταση η ειδικός επιστήμονας στον Συνήγορο του Πολίτη Ιωάννα Αρσενοπούλου, μιλώντας σε εκδήλωση που διοργάνωσε η ανεξάρτητη διοικητική αρχή στη Θεσσαλονίκη, με θέμα: «Ο Συνήγορος του Πολίτη για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες - ο ιστοχώρος www.synigoros-solidarity.gr».

Όπως είπε χαρακτηριστικά, ο Συνήγορος, μετά από αναφορές για Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) - κυρίως ιδιωτικές, διαπίστωσε συνθήκες κάτω από το αποδεκτό επίπεδο διαβίωσης, με ελλείψεις στη διατροφή, κακή καθαριότητα των χώρων, ανύπαρκτη κίνηση και φυσιοθεραπεία των ηλικιωμένων, απουσία ανθρώπινης επαφής και επικοινωνίας και χαμηλή ποιότητα εργαζομένων, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις οι εργαζόμενοι ήταν ελάχιστοι.

Ως παράδειγμα απαξιωτικής συμπεριφοράς, η κ. Αρσενοπούλου ανέφερε περίπτωση στην οποία αφαιρέθηκαν όλα τα ρούχα ηλικιωμένων και τους έδωσαν πίσω κάποια άλλα, δίνοντας όμως γυναικεία ρούχα σε άνδρα.

«Σε πολλές μάλιστα περιπτώσεις ΜΦΗ που κρίνονται ακατάλληλες, αν και υπάρχει σχετική εντολή, δεν γίνεται σφράγιση γιατί δεν υπάρχουν άλλες Μονάδες να δεχθούν τους ηλικιωμένους και έτσι μένει μόνο στα χαρτιά και δεν εκτελείται» σημείωσε.

Για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ο Συνήγορος του Πολίτη δέχθηκε αναφορές για δυσχέρεια σε προγραμματισμό ραντεβού με γιατρό ειδικότητας σε αρκετά Κέντρα Υγείας της Αττικής, της Πάτρας και της Μακεδονίας εξαιτίας αδυναμίας τηλεφωνικού προγραμματισμού λόγω έλλειψης εξειδικευμένων γιατρών.

«Παράλληλα διαπιστώσαμε ακατάλληλη ιατρική φροντίδα σε ηλικιωμένο, ο οποίος εισήχθη σε νοσοκομείο μετά από εγκεφαλική κάκωση, έλαβε ελλιπή ιατρική φροντίδα και εστάλη πίσω χωρίς την απαραίτητη εξέταση της αξονικής τομογραφίας. Κατέληξε λίγες ώρες μετά από εγκεφαλική αιμορραγία… Σε άλλη περίπτωση, ηλικιωμένη που μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο μετά από απόπειρα αυτοκτονίας, αφέθηκε δεμένη για ώρες με την αιτιολογία της έλλειψης προσωπικού, με αποτέλεσμα, επειδή ήταν διαβητική, να της προκληθεί υπογλυκαιμία λόγω της απουσίας φαγητού».

Γενικότερα, μιλώντας για την περίθαλψη των ηλικιωμένων στην Ελλάδα, η κ. Αρσενοπούλου τόνισε την έλλειψη σεβασμού της προσωπικότητάς τους, την παραμέληση και την απουσία εξειδικευμένου προσωπικού.

«Ο Συνήγορος του Πολίτη για την προστασία ηλικιωμένων προχωρά στη διόρθωση οργανωτικών και νομοθετικών αστοχιών ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές ανάγκες και συντελεί στη στήριξη μεμονωμένων δικαιωμάτων ηλικιωμένων» κατέληξε η κ. Αρσενοπούλου.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση έκαναν ο Ανδρέας Ποττάκης, Συνήγορος του Πολίτη, η Lajla Brandt Jakhelln, Α.Ε. Πρέσβης της Νορβηγίας στην Ελλάδα και η Nicole Romain, επικεφαλής τομέα επικοινωνίας και εκδηλώσεων του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - FRA.

Η συνάντηση αποτέλεσε μία από τις ενέργειες της πράξης «Δράσεις του Συνηγόρου του Πολίτη για την ενίσχυση της χρηστής διακυβέρνησης, της λογοδοσίας και καταπολέμησης της κακοδιοίκησης στον δημόσιο τομέα».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί, Διαφάνεια» των EEA Grants (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ) που αντιπροσωπεύουν τη συμβολή της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας για μια πράσινη, ανταγωνιστική Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς.

