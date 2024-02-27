Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται η έρευνα των αντρών της αντιτρομοκρατικής η οποία ξεκίνησε νωρίς το πρωί.

Μετά από εφόδους σε 10 τουλάχιστον οικίες και έρευνες σε δυο σωφρονιστικά καταστήματα, έφτασαν στα ίχνη 8 ατόμων οι οποίοι φέρονται να έχουν σχέση με την οργάνωση «Σύμπραξη Εκδίκησης» που εμπλέκεται σε 3 υποθέσεις, με πιο γνωστή την τοποθέτηση βόμβας σε υποκατάστημα τράπεζας στα Άνω Πετράλωνα.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως οι δύο εκ των συλληφθέντων είναι έγκλειστοι σε φυλακές ενώ εξετάζεται αν αυτοί είχαν ηγετικό ρόλο στην οργάνωση.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως η επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής έγινε άμεσα καθώς υπήρχαν φόβοι για νέα χτυπήματα.

Το τελευταίο διάστημα είχε προκληθεί έντονη ανησυχία στις Αρχές από τα συνεχόμενα απειλητικά τηλεφωνήματα αγνώστων για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών σε τηλεοπτικούς σταθμούς, πρεσβείες και σημεία έντονου ενδιαφέροντος.

Πρόκειται για «επαναστατική γυμναστική» ή για αργόσχολους που δεν έχουν τι να κάνουν; Αυτό ήταν το ερώτημα των αξιωματικών της ΕΛΑΣ, οι οποίοι μετά την έκρηξη του εκρηκτικού μηχανισμού στην Σταδίου όπως τόνιζαν δεν υπήρχαν περιθώρια εφησυχασμού.

Μάλιστα όπως είχε αποκαλύψει ο ΣΚΑΪ, πριν λίγες ημέρες είχε σταλεί σε επικεφαλής αστυνομικών υπηρεσιών εμπιστευτική διαταγή για αυξημένα μέτρα ασφαλείας υπό τον φόβο νέου τρομοκρατικού χτυπήματος.



Πηγή: skai.gr

