Όλοι Μαζί Μπορούμε: Δενδροφύτευση στην Αιξωνή την Κυριακή 3 Μαρτίου

Το ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ συνεχίζει τις δενδροφυτεύσεις του και κάθε Κυριακή δίνει ραντεβού με μικρούς & μεγάλους εθελοντές, για να αφήσουν το δικό τους περιβαλλοντικό αποτύπωμα.



Την Κυριακή 3 Μαρτίου δημιουργούμε νέους πνεύμονες πρασίνου στην Αιξωνή.

Πηγή: skai.gr

Το σημείο συνάντησηςΠλησιάζοντας, θα υπάρχει σήμανση στους δρόμους που θα οδηγήσει τους εθελοντές, γρήγορα και με ασφάλεια στην δενδροφύτευση.Το σημείο συνάντησης είναι προσβάσιμο και με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Όσοι επιθυμούν να έρθουν με τα Μέσα, μΠερισσότερες πληροφορίες για τη δράση, μπορείτε να βρείτε στο oloimaziboroume.gr

