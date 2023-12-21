Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τα ξημερώματα της Πέμπτης κακοκαιρία στην περιοχή της Δωδεκανήσου, με κύριο χαρακτηριστικό της, ραγδαίες βροχοπτώσεις και τους ισχυρούς ανέμους, η ένταση των οποίων φθάνει ακόμα και τα 9 μποφόρ.

Σύμφωνα με την Ροδιακή, από τα καιρικά αυτά φαινόμενα, δημιουργήθηκαν προβλήματα και καθυστερήσεις σε ότι αφορά τα προγραμματισμένα δρομολόγια πλοίων και αεροπλάνων προς και από τα νησιά μας, ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρόδου, δέχθηκε λίγο μετά τις 8 το πρωί κλήσεις για σπασμένα δέντρα στην πόλη της Ρόδου.

Ένα από αυτά ήταν στην περιοχή του Αγίου Φραγκίσκου, όπου ένα τεράστιο δέντρο κατέρρευσε από τους ισχυρούς ανέμους! Ευτυχώς την ώρα της πτώσης δεν υπήρχαν στο σημείο διερχόμενοι πολίτες.

Χωρίς φωτεινούς σηματοδότες παραμένουν επίσης από το πρωί πολλά σημεία στην πόλη της Ρόδου και για τον λόγο αυτό, οι οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν κινούνται σε αυτά τα σημεία.

Λίγο μετά τις 7 το πρωί επίσης, κατεγράφησαν και μικρές διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος (της τάξης των 5 περίπου λεπτών) σε πολλές περιοχές της Ρόδου, χωρίς ευτυχώς να δημιουργηθούν ιδιαίτερα προβλήματα.

Τα τμήματα πολιτικής προστασίας του Δήμου και της Περιφέρειας βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, όπως επίσης και η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Ρόδου, σε ολόκληρο το νησί.

