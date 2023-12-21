Έντονη βροχόπτωση, σημειώθηκε κατά την διάρκεια της νύχτας και ενώ η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα, κάνει το πέρασμα της και από την Κρήτη.

Από την ισχυρή βροχή, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια ενώ σήμερα το πρωί συγκεκριμένοι δρόμοι στα νότια παραλία αποκλείστηκαν από τόνους χώματα.

Το πρόβλημα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Χρυσοστομου κ. Γιώργο Παπαδάκη, που απευθύνει έκκληση προς τον Δήμο Φαιστού να επέμβει με μηχανήματα για την διανοίξεις των δρόμων εντοπίζεται σε Καραβόβρυση, Χρυσοστομος και Πλατιά Περάματα.

