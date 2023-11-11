Ισχυρή καταιγίδα χτύπησε την ευρύτερη περιοχή του Ναυπλίου και του Άργους το μεσημέρι της Παρασκευής 10 Νοεμβρίου, προκαλώντας πλημμύρες και υλικές ζημιές, ενώ οι αρχές είναι και σήμερα σε επιφυλακή καθώς η κακοκαιρία συνεχίζεται.

Ο δυνατός αέρας συνοδευόμενος από ισχυρή βροχή και χαλάζι έπληξε πολλές περιοχές.

Οι δρόμοι έγιναν ποτάμια και κεντρικά σημεία στις δύο πόλεις μετατράπηκαν σε λίμνες. Προβλήματα με εισροή υδάτων παρουσιαστηκαν σε αρκετές περιπτώσεις σε σπίτια και γραφεία.

Ο δυνατός αέρας έριξε δέντρα και κλάρες σε Ναύπλιο , Άργος, Μύλους, Λυγουριό, Τροιζηνία και σε άλλα διάσπαρτα σημεία με την πυροσβεστική να επιχειρεί το κόψιμό των κορμών

Στο Νάυπλιο ανεμοστρόβιλος, που σημειώθηκε κατά την διάρκεια της καταιγίδας, αναποδογύρισε και προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε ένα μεγάλο ιστιοφόρο, το οποίο είχε ανελκυθεί και τοποθετηθεί σε βάσεις στον προβλήτα του λιμανιού για επισκευή.

Με πληροφορίες από Αργολικές Ειδήσεις

Πηγή: skai.gr

