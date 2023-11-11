Τα ζώδια σήμερα, Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2023

Κριός

Η διαίσθηση σας, σας προειδοποιεί για ένα παρασκήνιο που δεν μπορείτε ακόμη να εντοπίσετε. Πρόκειται για ένα πρόβλημα που δημιουργείται στον επαγγελματικό σας χώρο ή για μια προδοσία σε προσωπικό επίπεδο; Το μέλλον θα σας δείξει. Ως προς τα αισθηματικά σας, εάν έχετε ανάγκη να αγαπήσετε και να αγαπηθείτε, θα πρέπει να δουλέψετε σκληρά και ίσως μακροχρόνια για να γίνει κάτι τέτοιο πραγματικότητα. Η αγάπη κερδίζεται σταδιακά και δεν χαρίζεται…

Ταύρος

Λίγο στενάχωρη η μέρα σας, με μια πιθανότητα να υπάρχει στον ορίζοντα, να δοθεί τέλος σε μια σχέση σας, φιλική ή συναισθηματική. Ίσως να μην μπορούσε να γίνει κάτι καλύτερο υπό τις παρούσες συνθήκες. Μην δίνετε σημασία στα σχόλια και τα κουτσομπολιά που μπορεί να γίνονται σε βάρος σας, γιατί και την μέρα σας θα χαλάσετε, και το δίκιο σας δεν θα το βρείτε. Επικεντρωθείτε στην δουλειά σας.

Δίδυμοι

Εκεί που νομίζατε ότι η δουλειά σας έχει βρει τον ρυθμό της και είστε σε καλό δρόμο, η μέρα έρχεται να σας υπενθυμίσει ότι δεν πρέπει να επαναπαυτείτε, γιατί βρίσκεστε μόλις στην αρχή και θα πρέπει να δουλέψετε σκληρά για να τα καταφέρετε! Προσοχή στο πορτοφόλι σας σήμερα! Έχετε την προδιάθεση να ξεφύγετε στις δαπάνες σήμερα και καλό θα ήταν να περιοριστείτε στα απολύτως απαραίτητα για να μην θέστε σε κίνδυνο τον προϋπολογισμό σας.

Καρκίνος

Αισθάνεστε ασφαλείς στην δουλειά αλλά και στο σπίτι, κάτι που είχατε να αισθανθείτε εδώ και αρκετούς μήνες. Είστε καχύποπτοι και επιμένετε να προσπαθείτε να εκμαιεύσετε μυστικά από τους γύρω σας ή από τον σύντροφό σας. Δεν πρόκειται όμως να συμβεί, οπότε μην ταλαιπωρείτε χωρίς λόγο την ψυχή σας. Επενδύστε όλα αυτή την θετική σας ενέργεια σε κάτι που θα μπορούσε να σας ωφελήσει πραγματικά…

Λέων

Υπομονή και επιμονή θα πρέπει να δείξετε σήμερα και κυρίως να μην αφήσετε την γλώσσα σας θα εκστομίσει τα όσα θα θέλατε να πείτε, γιατί θα προκαλέσετε σημαντική ζημιά στις σχέσεις σας. Μια ασυνεννοησία με τους συνεργάτες σας ή μια απρόσεκτη ανάγνωση κάποιων εγγράφων μπορεί να σας προκαλέσει προβλήματα.

Παρθένος

Εμπνεύσεις της στιγμής μπορεί να αποβούν εξαιρετικά αποτελεσματικές στην ανάδειξη της δουλειάς σας και να θεμελιώσουν μια επιτυχία με εξαιρετική μελλοντική πορεία. Σε συναισθηματικό επίπεδο δεν θα πρέπει να συμβιβαστείτε με τίποτε λιγότερο από αυτό που σας γεμίζει και σας κάνει ευτυχισμένους. Εάν το βρήκατε, κρατήστε το πάση θυσία, εάν όχι, κάπου εκεί γύρω πρέπει να είναι και να σας περιμένει…

Ζυγός

Κάποιες αναμνήσεις από το πρόσφατο ή απώτερο παρελθόν επιστρέφουν και στοιχειώνουν την μέρα σας. Απωθήστε ότι σας προκαλεί πόνο και αγωνία για να μην αποτελέσει τροχοπέδη στην πορεία σας. Είστε εξαιρετικά ευαίσθητα άτομα και επηρεάζεστε σε σημαντικό βαθμό από τις ανησυχίες και τα προβλήματα των άλλων. Άλλο είναι όμως να συμπαρίστασθε σε φίλους και άλλο να οικειοποιείστε ξένα προβλήματα και να υποφέρετε…

Σκορπιός

Μια απρογραμμάτιστη μικρή απόδραση ίσως να προκύψει, η οποία θα σας αναπτερώσει το ηθικό και θα σας απομακρύνει από την ρουτίνα που σας έχει ρίξει ψυχολογικά τελευταία. Στον συναισθηματικό τομέα η μέρα είναι εξαιρετική, μια και κυριαρχεί μια ατμόσφαιρα αρμονίας και ομοψυχίας. Καλή είναι η μέρα και για τις φιλικές σας επαφές. Επωφεληθείτε και χαλαρώστε ή διασκεδάστε με το ταίρι και τους φίλους σας.

Τοξότης

Πολύ κινητικότητα και τρέξιμο σήμερα στον επαγγελματικό σας χώρο. Η καριέρα σας θα ανακάμψει σύντομα και θα δεχθείτε αρκετές προτάσεις από ανθρώπους του εξωτερικού, που θα ωθήσουν στο να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις και να σημειώσετε επιτυχίες. Η ασυνεννοησία με το ταίρι σας θα σας χαλάσει τη διάθεση.

Αιγόκερως

Παραπαίετε στην καριέρα σας γιατί δεν έχετε σαφή άποψη για την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσετε. Βάλτε τις σκέψεις σας σε τάξη και οργανώστε τις δράσεις σας για να είναι αποτελεσματικές. Εάν επίσης αισθάνεστε άσχημα επειδή βλάψατε κάποιον άθελα σας, δεν έχετε παρά να ζητήσετε συγνώμη και να προσπαθήσετε να κλείσετε το θέμα για να πάψει να σας ταλαιπωρεί.

Υδροχόος

Εάν έχετε αφήσει κάποιες σχέσεις σας στην τύχη τους, θα σας αφήσουν και αυτές… Δεν σας περισσεύουν όμως οι φίλοι αυτή την περίοδο για να χάσετε μια πολύτιμη και μακροχρόνια φιλία. Κάντε αυτό που πρέπει. Αφιερώστε επίσης χρόνο στον σύντροφο σας, παραμερίζοντας τις άλλες υποχρεώσεις σας, γιατί τον παραμελήσατε πολύ τελευταία. Πραγματοποιήστε μια ρομαντική έξοδο και χαλαρώστε μαζί του!

Ιχθείς

Φαίνεται σαν να έχετε μετανιώσει για κάποιες πράξεις σας και να αισθάνεστε θλίψη σήμερα. Ότι έγινε όμως δεν μπορεί να αλλάξει. Κλείστε τις παλιές πληγές και επικεντρώστε την προσοχή σας στο μέλλον. Κάποιος θα προσπαθήσει επίσης να σας χειραγωγήσει, δεν θα τα καταφέρει όμως λόγω της διαύγειας που θα έχετε και της γρήγορης αντίδρασης σας.

