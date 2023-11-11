Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σήμερα Σάββατο (11/11) και αύριο Κυριακή (12/11) λόγω της διεξαγωγής του 40ού Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθηνών και των αγώνων δρόμου 10, 5 & 1,2 χλμ.

Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν σήμερα

Ειδικότερα, σήμερα, 11.11.2023, κατά τις ώρες 17.00΄ έως 20.00΄, θα διεξαχθούν δύο διαδοχικοί αγώνες δρόμου (10 χλμ. & UNIVERSITIES 10KM NIGHT RUN OPAP) από Λ. Βασ. Αμαλίας (Σύνταγμα) προς Παναθηναϊκό Στάδιο, κατά μήκος της διαδρομής:

Λ. Βασ. Αμαλίας - Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) - Χαρ. Τρικούπη - Ακαδημίας - Λ. Βασ. Σοφίας - Φειδιππίδου - Λ. Μεσογείων - αναστροφή Λ. Μεσογείων (πρώην Σχολές Αξ/κών ΕΛ.ΑΣ.) - Λ. Μεσογείων - Μιχαλακοπούλου - Φειδιππίδου - Λ. Μεσογείων - Λ. Βασ. Σοφίας - Ηρ. Αττικού - Παναθηναϊκό Στάδιο.

Αύριο, Κυριακή, η μεγάλη διοργάνωση - Ρυθμίσεις σε όλη την Αττική

Αύριο Κυριακή 12.11.2023 θα διεξαχθεί ο 40ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθηνών κατά τις ώρες 09.00΄ έως 17.45΄, κατά μήκος της διαδρομής: Μαραθώνας - Λ. Μαραθώνος - είσοδος στον Τύμβο (αριστερό ρεύμα) - έξοδος από Τύμβο (δεξίο ρεύμα) - Λ. Μαραθώνος - ανισόπεδος κόμβος Σταυρού - Λ. Μεσογείων - Μιχαλακοπούλου -Φειδιππίδου - κόμβος Κηφισίας/Αλεξάνδρας - Λ. Βασ. Σοφίας - Ηρώδου Αττικού - Παναθηναϊκό Στάδιο.

Παράλληλα, την ίδια ημέρα (12.11.2023) και κατά τις ώρες:

-08.15΄- 10.00΄, θα διεξαχθεί αγώνας δρόμου 5 χλμ. από Λ. Βασ. Αμαλίας (Σύνταγμα) προς Παναθηναϊκό Στάδιο, κατά μήκος της διαδρομής:

Λ. Βασ. Αμαλίας - Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) - Ρήγα Φεραίου - Ακαδημίας - Λ. Βασ. Σοφίας - αναστροφή Λ. Βασ. Σοφίας (ΝΙΜΙΤΣ) - Λ. Βασ. Σοφίας - Ηρ. Αττικού - Παναθηναϊκό Στάδιο.

-10:30΄- 10.47΄, θα διεξαχθεί Αγώνας Δρόμου 1.200 μέτρων Παιδιών κατά μήκος της διαδρομής : Λ. Βασ. Σοφίας - Ηρ. Αττικού - Παναθηναϊκό Στάδιο.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ από χθες, Παρασκευή

Λόγω των αναφερόμενων αγώνων, σταδιακά χθες Παρασκευή 10.11.2023 μέχρι και την Κυριακή 12.11.2023 πραγματοποιούνται οι παρακάτω ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ και ΣΤΑΔΙΑΚΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ κατά μήκος της Μαραθώνιας διαδρομής, περιοχής των Δήμων Μαραθώνος, Ραφήνας-Πικερμίου, Παλλήνης-Γέρακα, Παιανίας-Γλυκών Νερών, Αγίας Παρασκευής, Παπάγου-Χολαργού, Χαλανδρίου, Φιλοθέης-Ψυχικού και Αθηναίων, ως εξής:

I.Καθορισμός κατεύθυνσης κυκλοφορίας - ορίου ταχύτητας την Κυριακή 12.11.2023:

*Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μαραθωνομάχων και της Λ. Κάτω Σουλίου, κατά τις ώρες 05:00΄ - 08:00΄:

-Καθορισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας του ρεύματος προς Αθήνα, ως λωρίδας αντίθετης ροής (αντιδρόμηση), για τα λεωφορεία μεταφοράς των αθλητών.

-Καθορισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας του ρεύματος προς Αθήνα, ως λωρίδας αποκλειστικής κυκλοφορίας οχημάτων διοργανωτών, διαπιστευμένων οχημάτων και οχημάτων εκτάκτου ανάγκης.

-Καθορισμός ανωτάτου ορίου ταχύτητας 30 χλμ/ώρα και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας.

*Καθορισμός και των δύο (2) λωρίδων κυκλοφορίας του ρεύματος προς Λ. Μαραθώνος της Λ. Κάτω Σουλίου, ως αντιθέτου ροής με κατεύθυνση από Λ. Μαραθώνος προς και μέχρι την οδό Αγ. Μαρίνας, για τα λεωφορεία μεταφοράς των αθλητών, κατά τις ώρες 05:00΄ - 08:00΄.

*Καθορισμός της οδού Αγίας Παρασκευής στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αρχίας και Αγ. Παντελεήμονα, ως αντιθέτου ροής με κατεύθυνση προς την οδό Αγ. Παντελεήμονα.

Διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση της στάθμευσης των οχημάτων την Κυριακή 12.11.2023:

*Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ της αφετηρίας και της Λ. Κάτω Σουλίου (Αγία Μαρίνα) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 05.00΄- 12.00΄.

*Αγ. Παρασκευής (πρώην Μαραθωνομάχων), στο τμήμα της μεταξύ του Τύμβου Μαραθώνα και της Λ. Μαραθώνος και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 05.00΄- 12.00΄.

*Λ. Κάτω Σουλίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αγ. Αθανασίου και της Λ. Μαραθώνος, κατά τις ώρες 05.00΄- 09.00΄.

*Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Κάτω Σουλίου και Διονύσου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 07.30΄ - 13.30΄.

*Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Διονύσου και Λαυρίου - Κλεισθένους (Σταυρός Αγίας Παρασκευής) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 08.00΄ - 15.15΄.

*Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Λαυρίου - Κλεισθένους (Σταυρός Αγίας Παρασκευής) και Κατεχάκη και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 08.30΄ - 17.05΄.

*Κλάδος Εξόδου της Αττικής Οδού, προς Ραφήνα, κατά τις ώρες 07.00΄- 13.30΄.

*Κλάδος Εξόδου της Αττικής Οδού, προς Παλλήνη, κατά τις ώρες 07.00΄- 15.00΄.

*Έξοδος 15 Αττικής Οδού (Λ. Μαραθώνος) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 08.00΄-16.00΄.

-Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από την 08.00΄ ώρα της Παρασκευής 10.11.2023 έως την 21.00΄ ώρα της Κυριακής 12.11.2023:

*Ηρώδου Αττικού, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

*Βασ. Γεωργίου Β΄, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ρηγίλλης και Ηρ. Αττικού και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

-Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από την 18.00΄ ώρα της Παρασκευής 10.11.2023 έως την 22.00΄ ώρα της Κυριακής 12.11.2023:

*Λ. Βασ. Κων/νου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Όλγας και της οδού Ερατοσθένους, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ευαγγελισμό.

*Αρδηττού, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βουλιαγμένης και Βασ. Όλγας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ευαγγελισμό.

*Μ. Μουσούρου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

-Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από την 14.00΄ έως την 21.00΄ ώρα του Σαββάτου 11.11.2023 και από την 05.00΄ έως την 18.30΄ ώρα της Κυριακής 12.11.2023:

*Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

*Αρδηττού, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

*Λ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Αμαλίας.

-Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από 14.00΄ έως 20.30΄ ώρα του Σαββάτου 11.11.2023 και από 07.00΄ έως 18.30΄ ώρα της Κυριακής 12.11.2023:

*Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Κατεχάκη και του Πύργου Αθηνών και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

*Φειδιππίδου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μιχαλακοπούλου και της Λ. Κηφισίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

*Θηβών, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μ. Ασίας και Λεβαδείας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Μεσογείων.

*Λ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Κηφισίας και Βασ. Κων/νου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

*Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ιλισίων και της Λ. Μεσογείων.

-Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από 14.00΄ έως 20.30΄ ώρα του Σαββάτου 11.11.2023 και από 05.00΄ έως 18.30΄ ώρα της Κυριακής 12.11.2023:

*Λ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Κων/νου και Βασ. Αμαλίας και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

*Ριζάρη, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Σοφίας και Βασ. Κων/νου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

*Βασ. Γεωργίου Β΄, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ρηγίλλης και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

*Μελεάγρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ησιόδου.

*Κλεάνθους, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Βασ. Γεωργίου Β΄.

-Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από 14.00΄ έως 20.30΄ ώρα του Σαββάτου 11.11.2023 και από 05.00΄ έως 13.00΄ ώρα της Κυριακής 12.11.2023:

*Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

*Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Αμαλίας και της οδού Καλλιρόης και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

*Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

*Ηλιουπόλεως, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Υμηττού και Καρέα, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

*Καρέα, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

*Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

*Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

*Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

*Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

*Χαρ. Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.

*Ρήγα Φεραίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.

-Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της Λ. Βασ. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της, από 14.00΄ έως 20.30΄ ώρα του Σαββάτου 11.11.2023 και από 04.00΄ έως 13.00΄ ώρα της Κυριακής 12.11.2023.

-Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της οδού Αρχιμήδους, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Π. Πλαστήρα έως Μουσούρου, από 08.00΄έως 20.30΄ ώρα του Σαββάτου 11.11.2023 και από 05.00΄ έως 18.30΄ ώρα της Κυριακής 12.11.2023.

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων:

-Αρχιμήδους, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Πλαστήρα και της οδού Μ. Μουσούρου, από 06.00΄ ώρα του Σαββάτου 11.11.2023 έως 18.30΄ της Κυριακής 12.11.2023.

-Ηρ. Αττικού, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό από 06.00΄ ώρα της Παρασκευής 10.11.2023 έως 21.00΄ της Κυριακής 12.11.2023.

-Περιμετρικά Πλατείας Αγάλματος Δισκοβόλου (συμβολή Ηρώδου Αττικού και Λ. Βασ. Κωνσταντίνου), από 06.00΄ ώρα της Παρασκευής 10.11.2023 έως 21.00΄ της Κυριακής 12.11.2023.

-Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων από 09.00΄ ώρα του Σαββάτου 11.11.2023 έως 18.30΄ της Κυριακής 12.11.2023:

*Λ. Μεσογείων, σε όλο το μήκος της.

*Λ. Βασ. Σοφίας, σε όλο το μήκος της.

*Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της.

*Αρδηττού, σε όλο το μήκος της.

*Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Μεσογείων και της οδού Φειδιππίδου.

*Φειδιππίδου, στο τμήμα της από τη Λ. Βασ. Σοφίας έως την οδό Μιχαλακοπούλου.

*Πλ. Παναθηναϊκού Σταδίου.

*Ευφορίωνος, σε όλο το μήκος της.

*Ερατοσθένους, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ευτυχίδου.

*Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Αμαλίας και της οδού Αμβρ. Φραντζή.

*Αθανασίου Διάκου, σε όλο το μήκος της και στα -2- ρεύματα κυκλοφορίας.

*Ριζάρη, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Κων/νου και Βασ. Σοφίας.

*Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της.

*Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της.

*Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της.

*Χαριλάου Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.

*Ρήγα Φεραίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.

Απαγόρευση της κάθετης διέλευσης των οχημάτων στη Μαραθώνια διαδρομή κατά τις ώρες, που τα τμήματα αυτής θα είναι αποκλεισμένα από την κυκλοφορία των οχημάτων εκτός των παρακάτω ελεγχόμενων κόμβων κάθετης διέλευσης:

-Λ. Μαραθώνος & Διονύσου (Δήμος Μαραθώνος-Ν. Μάκρης).

-Λ. Μαραθώνος - Αρτέμιδος - Φειδιππίδου (Δήμος Μαραθώνος-Ν. Μάκρης).

-Λ. Μαραθώνος & Αγ. Μαρίνας (Δήμος Μαραθώνος-Ν. Μάκρης).

-Λ. Μαραθώνος & Φλέμινγκ (Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου).

-Λ. Μαραθώνος & Πατριάρχου Γρηγορίου - Εθνικής Αντιστάσεως (Δήμος Παλλήνης - Γέρακα).

-Λ. Μαραθώνος & Έξοδος Αττικής Οδού (Δήμος Παλλήνης-Γέρακα).

-Λ. Μαραθώνος & Λ. Λαυρίου - Κλεισθένους - Κυκλάδων (Σταυρός Αγ. Παρασκευής - Δήμος Αγ. Παρασκευής).

-Λ. Μεσογείων & Αγ. Ιωάννου - Ελπίδος - Χαλανδρίου (Δήμου Αγ. Παρασκευής).

-Λ. Μεσογείων & 17ης Νοέμβρη - Ζωοδόχου Πηγής (Δήμων Χολαργού-Παπάγου & Χαλανδρίου).

-Λ. Μεσογείων & Αγ. Ιωάννου Θεολόγου-Παρίτση (Δήμου Παπάγου-Χολαργού & Ν. Ψυχικού).

-Λ. Μεσογείων & Λ. Δημοκρατίας (Δήμου Ν. Ψυχικού).

-Λ. Μεσογείων & Λ. Κατεχάκη (Δήμος Αθηναίων).

-Λ. Μεσογείων - Μιχαλακοπούλου - Φωκίδος (Δήμος Αθηναίων).

-Λ. Βασ. Σοφίας - Παπαδιαμαντοπούλου (Δήμος Αθηναίων).

-Λ. Βασ. Κων/νου & Βασ. Γεωργίου Β΄ (Δήμος Αθηναίων), μόνο για τα οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος.

-ΠΕΖΟΙ, ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ και οδηγοί Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφριά Προσωπικά Ηλεκτρικά οχήματα, όπως πατίνια (e-scooters), τροχοπέδιλα (rollers), τροχοσανίδες (skateboards), αυτοεξισορροπούμενα προσωπικά οχήματα κ.λ.π.) ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ να διασχίζουν ή να κινούνται στο οδόστρωμα κατά μήκος της Μαραθώνιας διαδρομής, κατά τις ώρες που διεξάγεται ο αγώνας.

-Επιπροσθέτως, τα οχήματα της διοργάνωσης υποχρεούνται να κινούνται με χαμηλή ταχύτητα.

Εναλλακτικές διαδρομές για τους οδηγούς

-Από Κέντρο πόλεως Αθηνών προς Ζωγράφου - Παγκράτι - Καισαριανή - Βύρωνα:

Λ.Αλεξάνδρας - Πανόρμου - Λ.Κηφισίας - Κατεχάκη κ.λπ.

-Από Ζωγράφου - Παγκράτι - Καισαριανή - Βύρωνα προς Κέντρο πόλεως Αθηνών:

Ούλωφ Πάλμε - Κοκκινοπούλου - Κατεχάκη - Λ.Κηφισίας - Πανόρμου - Λ.Αλεξάνδρας κ.λπ.

-Από Κέντρο πόλεως Αθηνών προς Νότια Προάστια:

Πειραιώς - Χαμοστέρνας - Λ.Συγγρού - Λ.Ποσειδώνος κ.λπ. ή,

Περαιώς - Χαμοστέρνας - Καλλιρόης - Λ.Βουλιαγμένης κ.λπ.

-Από Λιμάνι Ραφήνας προς Αθήνα, μέσω Αρτέμιδος (Λούτσας):

Λιμάνι Ραφήνας - αριστερά Χρ. Σμύρνης - δεξιά Λ. Καραμανλή - Λ. Σπάτων - δεξιά περιφερειακός Δημάρχου Χρ. Μπέκα - δεξιά Λ. Σπάτων - αριστερά Θεοτοκοπούλου (Ολυμπιονικών) και στη συνέχεια:

-Προς Χαλάνδρι, Βριλήσσια κ.λπ.:

Κόμβο Λεονταρίου - δεξιά Λ. Λαυρίου - κάθετη διέλευση Σταυρού - Κλεισθένους κ.λπ.

-Προς Αγ. Παρασκευή, Χολαργό, Παπάγου, Ηλιούπολη κ.λπ.:

Δεξιά Λ. Λαυρίου - αριστερά Τρικάλων (πριν Κόμβο Σταυρού) - δεξιά Γραβιάς - δεξιά Αγ. Ιωάννου - αριστερά Τασσοπούλου κ.λπ.

-Προς Νότια Προάστια:

Κόμβο Λεονταρίου - αριστερά Λ. Λαυρίου - δεξιά Λ. Κορωπίου / Βάρης κ.λπ.

-Από Μαραθώνα προς Βόρεια Προάστια - Λιμάνι Πειραιά και Παναθηναϊκό Στάδιο:

Μέσω οδού Δημοκρατίας - αριστερά Λ. Λίμνης Μαραθώνος - δεξιά Χελμού - αριστερά Κρυονερίου - αριστερά Ν.Ε.Ο.Α.Λ.- συνέχεια Λ. Κηφισού κ.λπ.

-Από Νέα Μάκρη προς Βόρεια Προάστια:

Μέσω Λ. Διονύσου - Αγίου Πέτρου.

Περισσότερες διευκρινίσεις/πληροφορίες θα παρέχονται το Σάββατο 11/11/2023 κατά τις ώρες 07.00' έως 23.00' και την Κυριακή 12/11/2023 κατά τις ώρες 07.00' έως 19.00', από το Κέντρο Επιχειρήσεων Μαραθωνίου στα τηλέφωνα:

-210 8708 237,

-210 8708 238,

-210 8708 239.

Η Αστυνομία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων, για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων και την αποτροπή κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν την κυκλοφορία και στάθμευση των οχημάτων τους στις ανωτέρω οδούς και Λεωφόρους και να ακολουθήσουν τις υποδείξεις των τροχονόμων.

