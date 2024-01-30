Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 59χρονος που παρασύρθηκε από φορτηγό ενώ άλλαζε λάστιχο στο ΙΧ του

Μία ακόμα τραγωδία στην άσφαλτο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Ένας 59χρονος με καταγωγή από τη Ρουμανία έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από φορτηγό στην Εγνατία Οδό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του thestival.gr, η μοιραία παράσυρση σημειώθηκε γύρω στις 02:30. Ο 59χρονος κινείτο με το αυτοκίνητό του στην Εγνατία Οδό και είχε σταματήσει ανάμεσα στον κόμβο του Προφήτη και τον κόμβο του Βαγιοχωρίου προκειμένου να αλλάξει λάστιχο.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, διερχόμενο φορτηγό παρέσυρε τον 59χρονο με συνέπεια να τον τραυματίσει θανάσιμα.

Ο 56χρονος οδηγός του φορτηγού συνελήφθη.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Λητής.

