Η ΕΛΑΣ ανακοίνωσε ότι με αποφάσεις της διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής και των κατά τόπο αρμόδιων διευθύνσεων Αστυνομίας, από τις 20.00 το βράδυ σήμερα έως τις 10.00 το πρωί της Τετάρτης, απαγορεύεται η κυκλοφορία παντός είδους βαρέως οχήματος μέγιστου επιτρεπομένου βάρους άνω των 3,5 τόνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της εθνικής οδού, από όρια νομών Πιερίας/Θεσσαλονίκης έως την Αθήνα (Κόμβο Καλυφτάκη), ανεξαρτήτως χρήσης αντιολισθητικών αλυσίδων, για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας, προς τον σκοπό αποφυγής πρόκλησης κυκλοφοριακών προβλημάτων και λόγω εκδήλωσης δυσμενών καιρικών φαινομένων.

Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρούνται:

οχήματα οδικής βοήθειας

φορτηγά που μεταφέρουν αλάτι

οχήματα εκτάκτου ανάγκης.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η παραπάνω κυκλοφοριακή ρύθμιση δύναται να παραταθεί ή να μειωθεί, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες το επιβάλλουν.

Πηγή: skai.gr

