Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ηρακλείου, για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε χορτολιβαδική έκταση, στη θέση Βασιλικό κοντά στα ραντάρ, στην Αχλάδα του Δήμου Μαλεβιζιου.

Στο σημείο επιχειρούν, με δυσκολίες λόγω έλλειψης πρόσβασης, είκοσι πυροσβέστες που έσπευσαν με δέκα οχήματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

