Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ηρακλείου, για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε χορτολιβαδική έκταση, στη θέση Βασιλικό κοντά στα ραντάρ, στην Αχλάδα του Δήμου Μαλεβιζιου.
Στο σημείο επιχειρούν, με δυσκολίες λόγω έλλειψης πρόσβασης, είκοσι πυροσβέστες που έσπευσαν με δέκα οχήματα.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
- Από 1η Ιανουαρίου το νέο «πράσινο» τιμολόγιο - Αισιοδοξία για την πορεία των τιμών του ρεύματος
- Απάτη με επιδότηση λαδιού στην Πάτρα– Πώς ξεγέλασαν 32χρονη και της απέσπασαν 3.000 ευρώ
- kataggelies@skai.gr: Στη μέση της πλατείας Χαλανδρίου έχει... γείρει κολώνα και κρέμονται τα καλώδιά της - Δείτε βίντεο
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.