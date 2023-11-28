Την εκτίμηση ότι αν δεν προκύψουν έκτακτα γεγονότα οι διεθνείς τιμές του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας θα αποκλιμακωθούν εξέφραζαν χθες ανώτατες πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σημειώνοντας, ωστόσο, ότι υπάρχει πάντα η ανασφάλεια εξαιτίας του μετώπου στη Μέση Ανατολή.

Με το βασικό σενάριο, πρόσθεταν, δεν προκύπτει ανάγκη επαναφοράς των οριζόντιων επιδοτήσεων όμως είναι πάντοτε διαθέσιμα τα εργαλεία που εφαρμόστηκαν κατά την περίοδο έξαρσης της ενεργειακής κρίσης και τα οποία θα μπορούσαν να επανενεργοποιηθούν εφόσον κριθεί αναγκαίο. Εξάλλου υπάρχουν πάντοτε τα εργαλεία στήριξης των ευάλωτων, όπως το Κοινωνικό Τιμολόγιο, το νέο τιμολόγιο για τους πολύτεκνους, οι επιδοτήσεις με τα κριτήρια του επιδόματος θέρμανσης που θα ισχύσουν από το 2024.

Ανάλογες τοποθετήσεις για τις τιμές της ενέργειας έκαναν χθες παράγοντες της ενεργειακής αγοράς στο πλαίσιο του ενεργειακού συνεδρίου που διοργανώνει το ΥΠΕΝ.

Ο Ομότιμος Καθηγητής του ΕΜΠ Παντελής Κάπρος, ανέφερε ότι οι προβλέψεις στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα δείχνουν ότι η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας (με την αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ, την πρόοδο της τεχνολογίας, και τις βελτιώσεις στη λειτουργία της αγοράς) τα επόμενα χρόνια θα είναι συνεχώς μειούμενη. Η διευθύνουσα σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ Μαρία Ρίτα Γκάλι σημείωσε από την πλευρά της ότι ενώ η ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας βελτιώνεται, στο μέτωπο των τιμών εξακολουθεί να επικρατεί λεπτή ισορροπία, καθώς μικρές διαταραχές μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλες διακυμάνσεις.

Οι ίδιες πηγές του ΥΠΕΝ εκτιμούν εξάλλου ότι το 70 % των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας (περίπου 5 εκατ. μετρητές) θα μεταπέσουν από 1ης Ιανουαρίου στο «πράσινο» τιμολόγιο που θεσπίστηκε από το υπουργείο.

Στόχος είναι αφενός να παρέχεται η δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν εύκολα και άμεσα τα τιμολόγια των προμηθευτών και αφετέρου να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός στην προμήθεια ρεύματος.

Οι προμηθευτές, έως την ερχόμενη Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου 2023, θα πρέπει να ενημερώσουν τους καταναλωτές για τις παραμέτρους των νέων τιμολογίων.

Οι καταναλωτές την περίοδο μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2024, θα έχουν την ευκαιρία να συγκρίνουν τις προτάσεις των προμηθευτών και να επιλέξουν τον προμηθευτή και το τιμολόγιο που καλύπτει τις ενεργειακές τους ανάγκες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

