Αλεξανδρούπολη: Κλειστά από το μεσημέρι τα τελωνεία Ορμενίου και Κήπων στον Έβρο

Κλειστά θα είναι σήμερα τα τελωνεία του Ορμενίου και των Κήπων στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων που συνεχίζονται και στην Π.Ε. Έβρου.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Ορεστιάδας, Ηλία Αγγελακούδη ενισχύεται η παρουσία των αγροτικών μηχανημάτων στο τελωνείο του Ορμενίου όπου θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων από τις 15.00 αντί τις 12.00 όπως αρχικά είχε αποφασισθεί προκειμένου να συμμετάσχουν και οι επαγγελματίες της περιοχής.

Επίσης τις βραδινές ώρες θα διακόπτεται ανά διαστήματα η κυκλοφορία των φορτηγών στον κόμβο των Καστανιών. Στο τελωνείο των Κήπων από τις 13.00 θα διακοπεί η διέλευση των φορτηγών και στα δύο ρεύματα εισόδου και εξόδου από τη χώρα.

«Στέλνουμε ένα μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι τα προβλήματα παραμένουν, είναι μεγάλα και δεν μπορούμε πλέον να τα κρύβουμε κάτω από το χαλί», δηλώνει ο πρόεδρος του Συλλόγου Αγροτών Αλεξανδρούπολης, Κώστας Αλεξανδρής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

