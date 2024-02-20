Στο πένθος βυθίστηκε το νησί της Ρόδου, καθώς το μεσημέρι απεβίωσε ένα κοριτσάκι μόλις πέντε χρόνων.

Πρόκειται για το δεύτερο παιδί που έχασε η οικογένεια της πεντάχρονης, καθώς είχε χάσει άλλο ένα κοριτσάκι ηλικίας ενάμισι έτους το 2014.

Το πεντάχρονο παιδί νοσηλευόταν τις τελευταίες τρεις εβδομάδες στο νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα, αλλά δυστυχώς παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή



Ο πόνος είναι αβάσταχτος για την οικογένεια και τους συγγενείς του παιδιού οι οποίοι αδυνατούν να αντιληφθούν το κακό που για δεύτερη φορά τους έχει βρει. Η οικογένεια έχει ένα ακόμα παιδάκι.



