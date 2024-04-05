Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Έμπαιναν στα μέσα μαζικής μεταφοράς και ξάφριζαν ανυποψίαστους πολίτες. Ο λόγος για τα μέλη συμμορίας οι οποίοι δρούσαν σε υποομάδες και «χτυπούσαν» κυρίως τις ώρες που υπήρχε έντονος συνωστισμός στα ΜΜΜ.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Μετά από μεγάλη έρευνα των αστυνομικών στο κέντρο της Αθήνας και κυρίως σε περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος συνελήφθησαν 57 άτομα που κατηγορούνται για κλοπές πολιτών αλλά και για πώληση και ανταλλαγή ναρκωτικών.

Η δράση των πορτοφολάδων έχει αποτυπωθεί στα βίντεο ντοκουμέντα που φέρνει ο skai.gr στη δημοσιότητα.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

