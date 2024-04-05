Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός
Έμπαιναν στα μέσα μαζικής μεταφοράς και ξάφριζαν ανυποψίαστους πολίτες. Ο λόγος για τα μέλη συμμορίας οι οποίοι δρούσαν σε υποομάδες και «χτυπούσαν» κυρίως τις ώρες που υπήρχε έντονος συνωστισμός στα ΜΜΜ.
Μετά από μεγάλη έρευνα των αστυνομικών στο κέντρο της Αθήνας και κυρίως σε περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος συνελήφθησαν 57 άτομα που κατηγορούνται για κλοπές πολιτών αλλά και για πώληση και ανταλλαγή ναρκωτικών.
Η δράση των πορτοφολάδων έχει αποτυπωθεί στα βίντεο ντοκουμέντα που φέρνει ο skai.gr στη δημοσιότητα.
