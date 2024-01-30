Ηράκλειο: Κλειστά τα σχολεία λόγω της κακοκαιρίας και την Τετάρτη στο Δήμο Βιάννου

Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο Τετάρτη 31 Ιανουαρίου, οι σχολικές μονάδες του Δήμου Βιάννου, λόγω της έντασης της κακοκαιρίας που πλήττει την περιοχή, με απόφαση του Δημάρχου Βιάννου Παύλου Μπαριτάκη. Η απόφαση αφορά όλες τις σχολικές μονάδες του Δήμου (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσιο, Λύκειο καθώς και το Δημοτικό Βρεφονηπιακό σταθμό) που θα παραμείνουν κλειστές, καθώς σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου τα φαινόμενα όπως έχει ανακοινωθεί από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στο πιο πρόσφατο μετεωρολογικό δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, θα συνεχιστούν, μέχρι αύριο το απόγευμα, οπότε και αναμένεται να αρχίσει η εξασθένηση τους.

«Με βάση το έκτακτο επικαιροποιημένο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που έχει αποσταλεί από την ΕΜΥ, αποφασίστηκε τα σχολεία να παραμείνουν κλειστά για προληπτικούς λόγους και για λόγους ασφαλείας. Παρακολουθούμε το φαινόμενο και είμαστε έτοιμοι να παρέμβουμε με τα μηχανήματα όπου χρειαστεί, όπως έγινε σήμερα το πρωί σε ένα τμήμα του οδικού δικτύου του Δήμου. Το ευχάριστο είναι πως μέχρι τώρα δεν έχουνε παρατηρηθεί ιδιαίτερα προβλήματα, με την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων να είναι ομαλή», επισήμανε ο Δήμαρχος Βιάννου, Παύλος Μπαριτάκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

