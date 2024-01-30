Με κομβόι σχεδιάζουν να περάσουν μέσα από την Πάτρα οι αγρότες για να καταλήξουν στο κτίριο της Περιφέρειας στη Νέα Εθνική Οδό, προκειμένου να επιδώσουν ψήφισμα με τα αιτήματά τους.

Η αρχή των κινητοποιήσεων έγινε χθες το πρωί με δύο μπλόκα, σε Κουρλαμπά και Σταυροδρόμι.

Σε ανακοίνωση του αγροτικού συλλόγου Ερυμάνθου, αναφέρονται τα εξής:

Με τα σημεία συγκεντρώσεων σε Κουρλαμπά και Σταυροδρόμι ξεκίνησε η προετοιμασία συμμετοχής μας στο Πανελλαδικό προσκλητήριο αγώνα .

ΚΟΥΡΛΑΜΠΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ 31/1/2024

ΩΡΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 9.30 πμ

Ώρα συγκροτημένης αναχώρησης 10.30 πμ

Συνάδελφοι αγροτοκτηνοτρόφοι

Με την μαζική συμμετοχή μας να δώσουμε απάντηση στις πολιτικές που μας ξεκληρίζουν.

Με την μαζικότητα που είναι προϋπόθεση νίκης να διεκδικήσουμε λύσεις στα δίκαια αιτήματά μας να απαντήσουμε σε όσους θεωρούν ότι μας ‘’έχουν στο τσεπάκι ‘’ και ότι μπορούν να κλέβουν τον ιδρώτα και το μόχθο μας , να αγνοούν τα δίκαια αιτήματά μας .

ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΜΕ ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΝΑ ΤΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΟΛΑ

ΤΩΡΑ ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ »

